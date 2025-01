"Există viaţă şi fără Olaru?" Basarab Panduru, avertisment pentru FCSB, după victoria cu Qarabag: "Nimeni nu se apropie de el!" - Antena Sport

Este un antrenor care iubeşte România, iubeşte jucătorii români. Este prietenul meu. Vom vedea. Altfel sună. Ai un protector, un antrenor care te vrea. O să vedem. Cred că discutăm doar din vară.

Depinde şi de Terim. Are contract până pe 30 iunie, dar cred că îl va prelungi pe un an sau doi. Al Shabab are un proiect cu el”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.