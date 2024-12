FCSB, amendată drastic de UEFA! Campioana României a încălcat din nou regulamentul - Antena Sport

„Noi suntem pe 8 normal, la egalitate de puncte. Avem meci accesibil cu Qarabag, zic, e o echipă mică, dar avem meci accesibil faţă de ceilalţi. Câştigi şi poţi să fii pe opt. Dar eu mizez pe Manchester. Nu-mi dă Dumnezeu ca să mă bată, poate să schimbe hotărârea, că am spus înainte Taina.

Un milion sigur îl scot, atât se ia la un meci cu Manchester, 1 milion, un milion jumate. Nu merg, ce să caut. Pentru mine e importantă biserica.

Luăm vreo 13-14 milioane, plus 6 pe Coman, sunt vreo 5-6 câştig, dar mai mult, am luat şi din sponsori. Vreo 25 în total, am cheltuit mai mult de 15, am dat şi pe Bîrligea două. Nu asta e important, cât câştigi, ci cât creşte societatea, cât valorează ea. Trebuie coeficient”, a spus Becali.