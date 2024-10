Fostul jucător al Stelei l-a desfiinţat pe Darius Olaru, după eliminarea din PAOK - FCSB 0-1. ”Nu are nicio scuză” - Antena Sport

Fostul jucător al Stelei l-a desființat pe Darius Olaru, după eliminarea din PAOK – FCSB. Vedeta roș-albaștrilor a fost luată în vizor după ce a primit două cartonașe galbene pe Toumba. Căpitanul FCSB-ului va rata meciul de pe 26 octombrie cu Rangers, de pe Ibrox, din a treia etapă a grupei principale din Europa League.

Marius Baciu, care a jucat pentru roș-albaștri între anii 1996 și 2002, este de părere că la FCSB există foarte multe probleme disciplinare. Campionii României au încasat șapte cartonașe galbene și unul roșu în partida de pe Toumba, la Salonic.

Fostul jucătora tras un semnal de alarmă și susține că jucătorii ar trebui sancționați de conducere sau de staff pentru momentele de indisciplină de care dau dovadă pe teren. Darius Olaru a fost eliminat după ce a căzut și a pus imediat mâna pe minge, fără ca arbitrul să fluiere fault.

Atât Olaru, cât și Bîrligea, cel care a adus victoria FCSB-ului, au încasat cartonașe galbene. Cei doi au contestat deciziile arbitrului Stegemann.

„Cred că a fost bine că am luat roșu, pentru că simțeam că ne vom organiza mai bine. Am arătat un spirit fantastic. Dacă rămâneam în 10 oameni am fi încercat să jucăm și s-ar fi creat multe șpații.