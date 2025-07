Vladislav Blănuță s-a întors la FCU Craiova! Vedeta lui Adrian Mititelu, mesaj pentru fani. E gata să plece - Antena Sport

Vladislav Blănuţă a revenit la FCU Craiova, dar nu va sta prea mult la echipa patronată de către Adrian Mititelu. Patronul alb-albaştrilor speră să obţină o sumă importantă pentru atacant pentru a scăpa de problemele financiare de la echipă.

Vladislav Blănuţă tocmai s-a întors în Bănie după împrumutul la U Cluj și participarea la EURO U21. Ar avea mai multe oferte din străinătate pentru jucător.

Vladislav Blănuţă, mesaj pentru fanii celor de la FCU Craiova

Vladislav Blănuţă a avut un sezon bun la U Cluj. A contribuit la calificarea echipei în Conference League. În 37 de meciuri pentru şepcile roşii a marcat 12 goluri. Fotbalistul se antrenează alături de FCU Craiova. „Mă simt ca acasă, am fost primit cu brațele deschise. Oricum, cu unii de aici am păstrat legătura pe tot anul. Mi-au lipsit condițiile de la baza de pregătire și suporterii.

În sezonul trecut am învățat că prin muncă, determinare și răbdare se obțin rezultate importante. Am o responsabilitate mare acum, clubul are nevoie de ajutor ca să revină în prima ligă. Sper ca și fanii să fie alături de noi și să creadă în echipă”, a spus Blănuță pentru pagina de Facebook a clubului.

4 milioane de euro e suma pe care Adrian Mititelu o cere în schimbul lui Vladislav Blănuță. Patronul oltenilor spune că are mai multe tatonări din străinătate. Atacantul naturalizat din Republica Moldova ar putea să ajungă în Cehia, acolo unde ar avea oferte de la mai multe formaţii.