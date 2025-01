Gabi Balint şi Ilie Dumitrescu l-au criticat pe Florin Tănase după FCSB - Manchester United 0-2: "Nu ai cum!" - Antena Sport

Am simţit că se poate, dar am jucat prea jos, nu am pus presiune pe ei. Dacă nu pui presiune, oricine poate să marcheze. Din cauza faptului că aveau superioritate, eram eu cu Bîrligea, alergam de la unul la altul, e greu să recuperezi.

Normal că nu e confortabil, eşti nevoit uneori să o faci, ai şi şanse să o recuperezi. Nu ştiu cât s-a resimţit, am încasat primul gol din fază fixă, trebuia să fim mai atenţi. Nu meritam, trebuie să fim corecţi, nu meritam nici măcar un egal.

Vom vedea cine va fi, nu va fi un meci uşor, pe PAOK o ştim, e o echipă cu calitate foarte mare. Toţi am vorbit, probabil dacă jucam ce ştiam noi, cu sistemul pe care l-am jucat până acum, era altceva sau cel puţin aveam mai multe şanse”, a declarat Florin Tănase, conform digisport.ro, după FCSB – Manchester United 0-2.