Florin Tănase i-a dat dreptate lui Gigi Becali şi a criticat antrenorii, după FCSB - Manchester United 0-2: "Dacă jucam ce ştiam noi..." - Antena Sport

Florin Tănase a transmis un mesaj categoric, după ce FCSB a fost învinsă de Manchester United, scor 0-2, în ultima etapă a grupei de Europa League. Mijlocaşul campioanei a subliniat că echipa nu ar fi meritat nici măcar un punct.

Tănase a fost nemulţumit de faptul că FCSB a schimbat sistemul de joc la meciul cu Manchester United, apelând la unul cu trei fundaşi centrali. Acesta a transmis că roş-albaştrii ar fi avut mai multe şanse, dacă sistemul clasic, de 4-3-3, ar fi fost păstrat, aşa cum a declarat şi Gigi Becali, după partida cu „diavolii”.

Florin Tănase, categoric după FCSB – Manchester United 0-2

Florin Tănase a mai oferit declaraţii şi despre adversarele din play-off-ul pentru optimi. FCSB se va duela fie cu PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, fie cu Royale Union SG. În optimi, în cazul în care se califică, campioana

„Ştiam că va fi un meci dificil, am jucat împotriva unei echipe mari, jucători cu calitate. Din păcate, nu am reuşit să producem un rezultat bun.

Am simţit că se poate, dar am jucat prea jos, nu am pus presiune pe ei. Dacă nu pui presiune, oricine poate să marcheze. Din cauza faptului că aveau superioritate, eram eu cu Bîrligea, alergam de la unul la altul, e greu să recuperezi.