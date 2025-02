Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB, după 2-0 cu PAOK. Ce a spus despre Chiricheș și Cisotti: "M-a luminat Dumnezeu!" - Antena Sport

Gigi Becali este patronul de la FCSB / Hepta Gigi Becali a vorbit la o zi de la meciul dintre FCSB și PAOK, încheiat cu scorul de 2-0 și a anunțat noi transferuri. Patronul campioanei și-a dezvăluit tactica pentru periaoda de mercato din vara acestui an. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB s-a calificat în optimile Europa League după ce a învins-o pe PAOK, în „dublă” manșă, cu scorul general de 4-1. În următoarea fază, campioana României se va duela cu Olympique Lyon sau cu Eintracht Frankfurt. Gigi Becali a spus că va face noi transferuri la FCSB Patronul campioanei a anunțat că va mai face transferuri în perioada de mercato din vară. Concret, Gigi Becali are în plan să aducă 5 sau 6 jucători la echipă și să găsească măcar doi oameni de bază pentru echipa antrenată de Elias Charalambous. De asemenea, Gigi Becali a vorbit și despre prestațiile lui Vlad Chiricheș și Juri Cisotti, din meciul cu PAOK. Patronul campioanei este de părere că a fost „luminat de Dumnezeu” aunci când a decis că Vlad Chiricheș va juca la centru, în timp ce despre italian a spus că este deja un jucător „foarte mare”. „Chiricheş e și mai expert acum. M-a luminat Dumnezeu să îl bag în centru. E nevoie acolo de o fentă. Cisotti nu are nevoie să ajungă mare, că e deja foarte mare. Aseară l-a înlocuit chiar mai bine pe Olaru. Nu greşeşte nimic. Olaru mai pierde câte o minge. Intră în dueluri. Reclamă

Reclamă

La strung şlefuieşti bine. Am luat mulţi jucători. Pe Ştefănescu am dat 1.3 milioane de euro, aţi văzut că joacă? Nu! La revedere. Băluţă, aţi văzut că joacă? Baeten la fel. În vară, iau 5-6 jucători şi cu 2 vreau să rămân. Le fac contract pe nu an plus 3. Nu reuşeşti, ai plecat”, a spus Gigi Becali, la palat.

Ce prime au primit jucătorii de la FCSB după calificarea în optimile Europa League. Anunțul lui Gigi Becali

Gigi Becali a recunoscut că le-a oferit o primă jucătorilor de la FCSB, după victoria cu PAOK. Patronul și-a răsplătit fotbaliștii, după calificarea în optimile UEFA Europa League.

FCSB s-a calificat în optimile de finală după 2-1 cu PAOK, la Salonic și 2-0 la București. Campioana României se va duela cu Olympique Lyon sau cu Eintracht Frankfurt, în această fază.

Reclamă