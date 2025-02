Gigi Becali a dat de pământ cu un jucător de la FCSB: "Fă-te, tată, fundaş! Cum să faci asta?!" A dictat de urgenţă să fie schimbat! - Antena Sport

Gigi Becali a dat de pământ cu un jucător de la FCSB, după victoria cu PAOK. Patronul campioanei României a fost scos din minţi de David Miculescu şi a explicat de ce a dictat ca atacantul să fie schimbat la pauză de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

Latifundiarul din Pipera s-a ferit iniţial să recunoască faptul că el i-a înlocuit pe Ngezana şi Miculescu. În cele din urmă, a precizat că a cerut să fie făcute cele două schimbări.

Gigi Becali a dat de pământ cu un jucător de la FCSB

„Asta întrebaţi stafful tehnic, ei au făcut… ei vă explică logica. Nu am făcut eu schimbările. Ei fac! Pentru ce să discutăm asta, să luăm din meritul antrenorilor?

Am jucat două meciuri cu PAOK şi am jucat egal. Noi am jucat fără un om.

(Ilie Dumitrescu: Tu schimbi şi dă gol!) Când ia al doilea galben pentru proteste şi când iese ce se întâmplă acolo la PAOK, pe stadionul ăla, arbitrul e posibil să…