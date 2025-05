Heung-Min Son, după ce Tottenham a câştigat trofeul Europa League: "Putem spune că sunt o legendă acum". Mesaj pentru Harry Kane - Antena Sport

Heung-Min Son a câştigat primul său trofeu alături de Tottenham, după ce Spurs a învins-o pe Manchester United cu 1-0, în finala Europa League de la Bilbao.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul partidei, sud-coreeanul a declarat că poate fi considerat o legendă, după prima finală adjudecată. Atacantul le-a pierdut pe primele două (Champions League 2019 şi Cupa Ligii Angliei 2021). Son a avut un mesaj special şi pentru Harry Kane, cel care în sfârşit a câştigat un trofeu în carieră, după titlul trecut în palmares cu Bayern Munchen.

Heung-Min Son: „Acum sunt o legendă a lui Tottenham”

„Da, putem spune că sunt o legendă. Azi putem spune asta. Azi, sunt o legendă. Să ne bucurăm. Sentimentul e incredibil. Azi e ziua în care un vis a devenit realitate. Dacă te uiţi la sezon, am avut vremuri grele, cu multe accidentări, dar jucătorii tineri un pas înainte şi eu le-am dat sfaturi bune. Sunt foarte norocos să fac parte din acest grup.

Am simţit presiune. Am vrut atât de rău acest trofeu. Am visat în ultimele 7 meciuri la acest meci, erau aceleaşi imagini. Acum pot dormi liniştit. Nici nu am apucat să ating trofeul după. Eu voi fi ultimul care se va bucura de el.

Probabil că vom pierde zborul înapoi. Va fi o seară pe care nu o vom uita. Poate punem anula meciul cu Brighton. Va fi minunat să venim cu trofeul în faţa fanilor. Sunt foarte mândru de ţara mea, le mulţumesc fanilor. Sunt trofee diferite, dar eu şi Harry Kane am avut un parteneriat minunat şi o prietenie adevărată. `Harry, am câştigat şi noi un trofeu`!”, a declarat Son, citat de TNT Sports.