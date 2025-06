Anunţ important pentru Dan Petrescu! S-au stabilit datele şi orele "dublei" CFR Cluj-Paksi - Antena Sport

Anunţ important pentru Dan Petrescu. Cei de la CFR Cluj au aflat când va avea loc dubla din turul 1 preliminar din Europa League, contra maghiarilor de la Paksi. Ardelenii au un obiectiv clar impus de conducere. Sunt obligaţi să se califice în grupele unei cupe europene.

Dan Petrescu se bate cu maghiarii de la Paksi, echipă care a fost eliminată de către Corvinul Hunedoara în ediţia trecută din Europa League.

Când va avea loc “dubla” CFR Cluj-Paksi

Cei de la UEFA au anunţat datele şi orele la care se vor disputa cele două jocuri. Primul joc din această ”dublă” cu Paksi se va juca în deplasare. Partida va avea loc în Ungaria și se va desfășura joi, 10 iulie, de la ora 20:00. Apoi, returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Gruia, tot de la ora 20:00. Dacă vor trece de maghiarii de la Paksi, cei de la CFR Cluj vor avea parte de o dublă cu elveţienii de la Lugano, ocupanta locului 4 în campionatul Elveției.

Maghiarii s-au speriat când au aflat cu cine vor juca în turul inaugural din Europa League. Asta după ce sezonul trecut au fost eliminaţi din aceeaşi fază a competiţiei de echipa de ligă secundă, Corvinul Hunedoara. Trupa lui Florin Maxim a eliminat Paksi cu 4-2 la general. „Anul trecut am fost sub presiune pentru că am primit un adversar din liga a doua din România, iar apoi am constatat că echipa nu era deloc atât de slabă cum credeau mulți.

Am învățat din ceea ce s-a întâmplat atunci, iar de data aceasta ne vom confrunta cu un adversar mai bine cotat decât noi”, a spus și Janos Szabo, fundaș la Paksi, conform Nemzetisport.