Liverpool - Atalanta şi Brugge - PAOK (22:00) LIVE SCORE! Echipa lui Răzvan Lucescu luptă pentru semifinalele Conference League - Antena Sport

Olympiakos – Fenerbahce

Plzen – Fiorentina

ora 22:00

Aston Villa – Lille

Club Brugge – PAOK

Răzvan Lucescu, moment încins cu Matias Almeyda, la finalul meciului dramatic dintre AEK şi PAOK

Răzvan Lucescu a avut parte de un moment încins cu Matias Almeyda, antrenorul lui AEK Atena, după ce PAOK a scos un rezultat de egalitate, 2-2, pe terenul rivalei în lupta la titlu. AEK a condus cu 2-0, dar echipa fostului nostru selecţioner a egalat în minutul 89, după reuşita lui Magomed Ozdoev.

Cei doi antrenori şi-au dat mâna, dar au urmat aproximativ 20 de secunde în care s-au înfruntat, timp în care antrenorul lui AEK a părut să îi reproşeze mai multe lucruri românului.

„Sunt foarte fericit, pentru că am obţinut un rezultat bun, pe un stadion dificil, împotriva unei echipe bune. Sunt şi mai mulţumit pentru ca am dat dovadă de caracter când am fost conduşi cu 2-0. Am căutat chiar şi golul 3, chiar dacă a fost riscant.

Suntem într-o situaţie foarte bună. Am jucat meciul cu numărul 50, un sezon mare pentru noi. Nu credeam în vară că ne vom afla aici, suntem şi în sferturile unei cupe europene. Mai avem multe meciuri în faţa noastră şi vom da totul pentru a ne îndeplini obiectivele”, a spus Lucescu, citat de sport24.gr.