Răzvan Lucescu, moment încins cu Matias Almeyda, la finalul meciului dramatic dintre AEK şi PAOK, 2-2 - Antena Sport

„Sunt foarte fericit, pentru că am obţinut un rezultat bun, pe un stadion dificil, împotriva unei echipe bune. Sunt şi mai mulţumit pentru ca am dat dovadă de caracter când am fost conduşi cu 2-0. Am căutat chiar şi golul 3, chiar dacă a fost riscant.

Suntem într-o situaţie foarte bună. Am jucat meciul cu numărul 50, un sezon mare pentru noi. Nu credeam în vară că ne vom afla aici, suntem şi în sferturile unei cupe europene. Mai avem multe meciuri în faţa noastră şi vom da totul pentru a ne îndeplini obiectivele”, a spus Lucescu, citat de sport24.gr.

AEK – PAOK 2-2. Meci nebun în Grecia

PAOK Salonic, formaţia condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea AEK Atena. PAOK a revenit de la 0-2.

Mijat Gacinovic a deschis scorul pentru atenieni în minutul 30, iar Nordin Amrabat l-a majorat în minutul 49. Lucescu jr a efectuat trei modificări în minutul 59 şi faţa echipei sale s-a schimbat. Abdul Baba Rahman a redus din diferenţă în minutul 62, din pasa lui Konstantelias, iar Magomed Ozdoev a egalat în minutul 89.

În clasament, PAOK are 67 de puncte şi este pe primul loc, în timp ce AEK Atena se află pe locul secund, cu 66 de puncte. Lupta la titlu este strânsă în Grecia, Panathianikos, echipa de pe locul trei, având 65 de puncte, iar Olympiacos Pireu se află pe patru, cu 63 de puncte.

