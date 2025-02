Reacţia lui Răzvan Lucescu după ce Gigi Becali a anunţat echipa pentru PAOK - FCSB - Antena Sport

Răzvan Lucescu a vorbit despre meciul dintre PAOK şi FCSB, din play-off-ul pentru optimile Europa League, ce se va disputa joi, de la ora 22:00, în format LIVE TEXT pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul în vârstă de 55 de ani a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat primul 11 pentru duelul de la Salonic. Fiul lui Mircea Lucescu a dezvăluit care este „cheia” dublei din Europa League.

Răzvan Lucescu a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat echipa pentru PAOK – FCSB

„Nu ştiu dacă acesta va fi primul 11, nu ştiu dacă nu se va întâmpla ceva peste noapte. Nu ştiu ce decizie vor lua antrenorii. Noi trebuie să fim în orice moment pregătiţi pentru absolut orice. Dacă lucrezi foarte bine, te poţi adapta la orice situaţie. Poţi citi oportunităţile care ţi se oferă şi să ştii să profiţi de ele. Asta e cheia acestei duble”, a declarat Răzvan Lucescu în conferința de presă premergătoare duelului cu FCSB de la Salonic.

De asemenea, antrenorul lui PAOK a oferit o declaraţie spectaculoasă legată de istoria campioanei României. Răzvan Lucescu a făcut referire şi la duelul din 2006 cu Rapid, atunci când Steaua a ajuns în semifinalele Cupei UEFA, după 1-1 şi 0-0.

„Nu este o surpriză că FCSB se află aici. Are o tradiţie în Europa, are un tricou foarte greu. Are cultura jocurilor în Europa. Ar trebui să fie permanent în grupele europene. În acest format, a avut şansa să joace primul meci acasă, să câştige. Le-a fost mai uşor. Noi am venit după meciul cu Galata, meci dur care ne-a afectat. Noi am început complicat, dar am avut o mentalitate puternică. Nimeni nu ne mai dădea şanse. După 4 meciuri, aveam un singur punct. Revenind la FCSB, e locul pe care ar trebui să fie.