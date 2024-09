"Sunt mai nervos" Declaraţia lui Darius Olaru înainte de meciul FCSB-ului din Europa League: "Toată echipa să fie ca mine" - Antena Sport

Declaraţia lui Darius Olaru înainte de meciul FCSB-ului din Europa League e una în care îndeamnă la luptă. FCSB – RFS se dispută joi, de la ora 22:00, pe Arena Naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Roş-albaştrii debutează în grupa Europa League. Olaru nu acceptă decât o victorie în partida cu echipa letonă.

„Sunt mai nervos” Declaraţia lui Darius Olaru înainte de meciul FCSB-ului din Europa League: „Toată echipa să fie ca mine”

Darius Olaru a explicat că e „mai nervos” fiindcă vrea ca FCSB să câştige fiecare meci. Căpitanul FCSB-ului vrea agresivitate pozitivă din partea colegilor săi în toate meciurile, atât din Europa, cât şi din campionat şi Cupa României.

”Suntem bine. Așteptam acest moment. Am muncit din greu pentru a ajunge aiuci. Așteptăm meciul de mâine, trebuie să câștigăm, jucăm pe teren propriu. Știm mai multe acum despre ei pentru că i-am analizat. Înainte nu știam prea multe. N-aveam ce să facem. Au câțiva jucători buni la mijlocul terenului.

Sunt bine, eu încerc să îmi fac treaba mea, știu ce am de făcut. Cred că cea mai mare problemă a noastră este cea mentală. În ultimele meciuri nu am adunat puncte și asta am făcut la începutul sezonului trecut și ne-a ajutat la final.