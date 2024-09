Victor Osimhen nu s-a ferit de cuvinte după Galatasaray - PAOK 3-1! Ce mesaj a avut vedeta, pentru echipa lui Răzvan Lucescu - Antena Sport

Victor Osimhen nu s-a ferit de cuvinte după Galatasaray - PAOK 3-1! Profimedia Victor Osimhen nu s-a ferit de cuvinte după Galatasaray – PAOK 3-1! Superstarul din atacul turcilor a venit cu un mesaj despre echipa lui Răzvan Lucescu, care a plecat fără niciun punct de la Istanbul. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Duelul dintre Galatasaray și PAOK s-a văzut în format LIVE TEXT pe AS.ro. Echipa lui Răzvan Lucescu a fost învinsă fără drept de apel în Turcia. Victor Osimhen nu s-a ferit de cuvinte după Galatasaray – PAOK 3-1! La finalul partidei, Victor Osimhen, superstar-ul împrumutat de Napoli la Galatasaray, a transmis faptul că PAOK a făcut un meci foarte bun, iar, datorită acestui lucru, a spus că echipa lui Răzvan Lucescu are respectul său. „În liga din Turcia este dificil, este multă intensitate. Echipa are multă calitate, încă încerc să îmi marchez primul gol, sunt aproape. PAOK are respectul meu. Au făcut un meci foarte bun, a fost un meci dificil pentru noi”, a spus Victor Osimhen, citat de presa din Grecia. Reclamă

După meciul cu Galatasaray, pentru PAOK urmează un duel „de foc" în Super Liga Greciei. Echipa lui Răzvan Lucescu se va duela cu marea rivală Aris, în etapa a 6-a.

Prima reacţie a lui Răzvan Lucescu, după Galatasaray – PAOK 3-1

Răzvan Lucescu a oferit primele declaraţii după Galatasaray – PAOK 3-1, primul meci din grupa Europa League, în noul format. Antrenorul român susţine că eşecul a venit din cauza naivităţii arătate în anumite momente ale jocului, la autogolul lui Baba şi la golul lui Mauro Icardi.

„În aceste meciuri, acest nivel şi la această intensitate, trebuie să valorifici şansele atunci când apar. Noi nu am făcut asta şi nu am marcat la şansele avute. Am avut o mare ocazie prin Konstantelia. Poate am fost puţin afectaţi şi de atmosferă.

Trebuia să controlăm mai bine jocul când am fost în posesie. Am luat două goluri din cauza naivităţii, primul şi al treilea. Plec de pe acest teren cu sentimentul că puteam înregistra un rezultat mai bun”, a spus Lucescu, după Galatasaray – PAOK 3-1. Primul gol din Turcia a fost de fapt un autogol al lui Baba, venit imediat după pauză. Fundaşul ghanez de 30 de ani şi-a cerut scuze după meci pentru gafa comisă. „E greu să mă exprim. A fost un moment nefericit, o greşeală. Le cer scuze tuturor fanilor lui PAOK pentru acest autogol. Am reacţionat, am fost buni, dar un moment de slăbiciune a fost de ajuns pentru a fi pedepsiţi. Am jucat bine, am avut şanse, dar le-am irosit”, a spus Baba.

