Prima reacţie a lui Răzvan Lucescu, după Galatasaray - PAOK 3-1: "Am luat două goluri din cauza naivităţii" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a oferit primele declaraţii după Galatasaray – PAOK 3-1, primul meci din grupa Europa League, în noul format. Antrenorul român susţine că eşecul a venit din cauza naivităţii arătate în anumite momente ale jocului, la autogolul lui Baba şi la golul lui Mauro Icardi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lucescu a menţionat şi atmosferă creată de cei peste 50.000 de fani prezenţi pe Rams Park, din Istanbul. Pentru campioana Greciei urmează derby-ul din campionat cu Aris, transmis în exclusivitate în AntenaPLAY, duminică, de la ora 20:30.

Prima reacţie a lui Răzvan Lucescu, după Galatasaray – PAOK 3-1

„În aceste meciuri, acest nivel şi la această intensitate, trebuie să valorifici şansele atunci când apar. Noi nu am făcut asta şi nu am marcat la şansele avute. Am avut o mare ocazie prin Konstantelia. Poate am fost puţin afectaţi şi de atmosferă.

Trebuia să controlăm mai bine jocul când am fost în posesie. Am luat două goluri din cauza naivităţii, primul şi al treilea. Plec de pe acest teren cu sentimentul că puteam înregistra un rezultat mai bun”, a spus Lucescu, după Galatasaray – PAOK 3-1.

Baba şi-a cerut scuze pentru autogol

Primul gol din Turcia a fost de fapt un autogol al lui Baba, venit imediat după pauză. Fundaşul ghanez de 30 de ani şi-a cerut scuze după meci pentru gafa comisă.