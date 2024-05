Adrian Mutu s-a întâlnit cu Ivan Rakitic! Unde a fost invitat "Briliantul": "A fost o experienţă frumoasă" - Antena Sport

”Cât timp am fost eu acolo, nu am auzit ca el să facă probleme în afara terenului. Într-adevăr am auzit înainte. Aceste ieșiri necontrolate, și nu mă refer neapărat legate de mine, cartonașul și suspendarea luate de pe margine, denotă că nu are o stabilitate emoțională și o viață extrasportivă prea bună.

De aia eu cred că a fost obraznic și a vorbit mintea fără el. Știu că mi-a spus că nu am caracter, nu stau eu să mă caracterizeze Tachtsidis. M-a deranjat când mi-a zis ‘this guy’. Gândește-te că eu am goluri câte meciuri are el în Italia.

Îmi aduc aminte și când am ajuns mister în sus, mister în jos, ‘Il Fenomeno’. Obrăznicia vine când nu ai minte. Unui om fără minte preferi să nu îi dai replica pentru că te trezești în discuții. Cam asta e problema. De multe ori prefer să tac.

Într-adevăr, se vede că are o viață extrasportivă tumultuoasă. E vina clubului. Pentru mine e un act de indisciplină. Sunt și eu o legendă a fotbalului, am scris și pagini de istorie, sunt încă, împreună cu Gică Hagi, golgheterul all time al naționalei. Trebuia sancționat”, declara Adrian Mutu la fanatik.ro.