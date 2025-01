Andrei Burcă va fi antrenat de un român în Emirate! Tehnicianul a semnat contractul și a fost prezentat oficial - Antena Sport

Andrei Burcă, după un meci al naţionalei României / Profimedia Images Andrei Burcă va fi antrenat de un tehnician român la FC Baniyas, în Emiratele Arabe Unite. La aceeaşi echipă evoluează şi Juan Bauza, argentinianul care e împrumutat la formaţia din Emirate de Adrian Mititelu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Daniel Isăilă (52 de ani), care a mai antrenat-o pe Baniyas în perioada iunie 2020 – iunie 2023, s-a întors la formaţia din Emirate. El îl înlocuieşte pe portughezul Joao Pedro Sousa (53 de ani), care a plecat de la Baniyas. Daniel Isăilă îi va antrena pe Andrei Burcă şi Juan Bauza la FC Baniyas UPDATE: Daniel Isăilă a fost prezentat oficial de Baniyas! 📝 | نادي بني ياس يعين المدرب الروماني دانييل إيسايلا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم. #FCBaniyas pic.twitter.com/LDNGcvWXrv

— نادي بني ياس (@BaniyasClub) January 9, 2025 „Baniyas a ajuns la un acord cu Daniel Isăilă pentru a-l înlocui pe Joao Pedro Sousa, care a demisionat”, a anunțat UAE Kick, pe X. Reclamă

بني ياس يتم اتفاقه مع مدربه الروماني السابق دانييل ايسايلا (52 عاماً) خلفاً للمقال جواو بيدرو سوزا pic.twitter.com/K61wB5MR3q

— 🇦🇪 سدّد (@UAEkick) January 8, 2025

Isăilă era liber de contract, după ce în luna noiembrie a anului trecut s-a despărţit de Khor Fakkan. FC Baniyas este pe locul 11 în prima ligă din Emirate, cu doar 8 puncte după 11 partide disputate. În ceea ce o priveşte pe fosta formaţie a lui Isăilă, Khor Fakkan, aceasta se află pe locul 9, cu 14 puncte după 11 meciuri jucate.

Andrei Burcă este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3 milioane de euro. El are contract cu Baniyas până în vara acestui an, dar echipa din Emirate are dreptul să îi prelungească înţelegerea cu încă un an.

