Cum a fost surprins Răzvan Lucescu după ce Olympiacos a deschis scorul în derby-ul cu PAOK! - Antena Sport

Răzvan Lucescu, pe bancă, la un meci al lui PAOK Răzvan Lucescu / Profimedia Images Camerele video l-au surprins pe Răzvan Lucescu imediat după ce oaspeţii au deschis scorul în derby-ul PAOK – Olympiacos. Antrenorul lui PAOK, care nu poate sta pe bancă din pricina suspendării, era îngândurat. PAOK – Olympiacos e LIVE VIDEO în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Primul gol al derby-ului PAOK – Olympiacos a fost înscris de Kostoulas, cu capul, după o centrare foarte bună a lui Chiquinho. Golul a fost confirmat de VAR. S-a verificat dacă ar fi fost offside la marcatorul golului sau henţ, anterior, la Martins. Analiza VAR a stabilit că nu a fost nimic în neregulă, iar golul a fost validat. Cum a fost surprins Răzvan Lucescu după golul marcat de Kostoulas, în PAOK – Olympiacos Lucrurile au devenit şi mai rele pentru PAOK după ce El Kaabi a marcat golul de 2-0 al lui Olympiacos. El a ciupit excelent balonul după o centrare a lui Martins şi a reuşit să marcheze. Cu o înfrângere în derby-ul cu Olympiacos, PAOK ar ajunge pe locul 4 în Superliga Greciei, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. PAOK este campioana en-titre, după ce a cucerit titlul cu o victorie în ultima etapă pe terenul rivalei Aris.

Diferenţele între primele echipe din Superliga Greciei sunt foarte mici. Aris e momentan lider, cu 21 de puncte. Tot 21 de puncte are şi AEK. Olympiacos ar ajunge şi ea la 21 de puncte cu o victorie în derby-ul cu PAOK. PAOK are momentan 20 de puncte. Echipa de pe locul 5, Panathinaikos, are 19 puncte.

