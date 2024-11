Răzvan Lucescu și-a găsit cu greu cuvintele după Manchester United - PAOK 2-0: "Am jucat mai bine! Sunt trist!" - Antena Sport

Răzvan Lucescu și-a găsit cu greu cuvintele după Manchester United – PAOK 2-0. Antrenorul campioanei din Grecia a analizat prestația jucătorilor săi, după înfrângerea suferită pe Old Trafford.

După o primă repriză fără goluri marcate, echipa pregătită temporar de Ruud van Nisterlooy a dat lovitura în minutele 50 și 77. Amad Diallo a reușit o „dublă” pentru formația din Premier League, care a reușit prima victorie din grupa principală de Europa League.

După meci, Răzvan Lucescu s-a arătat nemulțumit de rezultatul înregistrat pe tabelă. Antrenorul celor de la PAOK a transmis că soarta meciului a fost decisă de două greșeli făcut de jucătorii săi și că, per total, echipa sa a fost cea care a făcut un meci mai bun.

Totuși, acesta nu și-a criticat elevii și a transmis că aceștia au fost „excelenți” la duelul cu „diavolii” din Premier League.

„Au fost momente care au decis soarta meciului. Am făcut două greșeli și am primit două goluri. Am jucat mai bine, am avut ocazii, dar nu am profitat de ele. Am plătit pentru naivitatea noastră, sunt trist, pentru că jucătorii au fost excelenți, dar n-am obținut rezultatul dorit.