Cuvinte uriaşe ale lui Nicolae Stanciu la despărţirea de Damac! Românul îşi continuă cariera în Italia - Antena Sport

Căpitanul naţionalei României, Nicolae Stanciu şi-a luat adio în stil mare de Damac, echipa la care a evoluat până la finalul acestui sezon. Mijlocaşul român şi-a încheiat contractul, dar urmează o adevărată aventură pentru el.

Nicolae Stanciu a prins contractul carierei. Din sezonul viitor, internaţionalul român va evolua în Serie A, la Genoa.

Nicolae Stanciu şi-a luat rămas bun de la Damac

Timp de două sezoane a evoluat Stanciu la Damac. Acum, a prins o şansă uriaşă. Va juca în Serie A, la Genoa, echipa lui Dan Şucu. „Vă mulțumesc pentru acești 2 ani, pentru cum m-ați primit și m-ați tratat, mulțumesc tuturor antrenorilor pe care i-am avut aici și tuturor oamenilor din club. M-am bucurat foarte mult de timpul petrecut aici”, a scris Nicolae Stanciu, pe contul său de Instagram.

Din punct de vedere sportiv, ar fi mutarea carierei pentru Stanciu. Căpitanul echipei naţionale a mai jucat la Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns și în prezent Damac. În acest moment, cota de piaţă a jucătorului român este de 4 milioane de euro. Are cifre foarte bune la Damac, în acest sezon. A evoluat în 29 de meciuri, a marcat 5 goluri și a oferit 7 pase decisive. În schimb, la naţionala României, Stanciu are 81 de meciuri și 15 goluri.

Stanciu vine în ţară pentru dubla României din preliminariile World Cup 2026. Tricolorii lui Mircea Lucescu au două meciuri cruciale în lupta pentru calificarea la turneul final. Jucăm cu Austria în deplasare şi cu Cipru pe teren propriu.