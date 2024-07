Gică Hagi a reuşit un nou transfer la Farul, cu o zi înaintea debutului în noul sezon - Antena Sport

Gică Hagi a reuşit un nou transfer la Farul, cu o zi înaintea debutului în noul sezon Gică Hagi, în timpul unui eveniment - Antena Sport Gică Hagi a reuşit un nou transfer la Farul, cu o zi înaintea debutului în noul sezon. Constanţenii au anunţat transferul lui Victor Dican de la FC Botoşani. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dican a fost prezentat oficial în aceeaşi zi cu Eduard Radaslavescu, cel care a revenit de la FCSB. Gică Hagi a reuşit un nou transfer la Farul, cu o zi înaintea debutului în noul sezon Farul Constanţa şi FC Botoşani au ajuns la un acord privind transferul jucătorului Victor Dican la formaţia constănţeană, care a semnat un contract valabil pentru 3 ani. În vârstă de 23 de ani (11.10.2000), este născut la Rm. Vâlcea, are 1.92m, evoluează ca mijlocaş central, iar până să ajungă la Botoşani a mai jucat pentru Universitatea Cluj. Este fost internaţional U18 şi U21 al României, scrie news.ro. A disputat până acum 158 de partide în toate competiţiile în România (Superliga, Liga 2 şi Cupa României), în care a marcat 16 goluri şi a reuşit şi 9 pase decisive. Eduard Radaslavescu a rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a trimis înapoi la Farul Eduard Radaslavescu a rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a trimis înapoi la Farul. Anunţul făcut de mijlocaşul care nu s-a adaptat la FCSB. Adus cu 800.000 de euro de la Farul, Eduard Radaslavescu nu a făcut faţă presiune puse de Gigi Becali la FCSB şi s-a întors la echipa lui Gică Hagi. Radaslavescu a anunţat că îşi doreşte să revină la forma din trecut şi să fie chemat iar la loturile naţionale. Reclamă

„Sunt foarte fericit să revin acasă. Mă întorc cu gânduri foarte bune, sperăm să ne îndeplinim obiectivele, să facem meciuri bune şi să fie un an bun. Normal că am emoţii, revin acasă după 2 ani. Multe s-au schimbat pe aici, în bine, e cea mai frumoasă bază din România. M-am reîntâlnit cu toată lumea de aici şi mă simt bine. Acasă e cel mai bine. Îmi doresc să revn la loturile naţionale, să fiu la fel de bun, să încânt pe toată lumea şi să câştigăm toate meciurile. Asta e obligatoriu, trebuie să fim cât mai sus şi să avem un an cât mai reuşit din toate punctele de vedere”, a spus Eduard Radaslavescu pentru cei de la Farul.