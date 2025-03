Harry Kane spune că vrea să joace cât mai multe meciuri, deşi mulţi jucători se plâng de programul încărcat: "Iubesc fotbalul! Nu mă voi plânge" - Antena Sport

Harry Kane nu vrea cu siguranță să își încetinească cariera, el stabilindu-și să doboare recordul de selecții al lui Peter Shilton.

Fostul atacant al lui Tottenham Hotspur a ajuns la 105 apariții în tricoul Angliei, reușind cel de-al 71-lea gol, în victoria cu 3-0, de luni, împotriva Letoniei.

Kane a debutat acum 20 de ani în echipa Angliei, fiind la doar 20 de selecții față de Shilton și nu are planuri să se retragă.

”Am spus clar că vreau să joc pentru Anglia cât mai mult posibil. Desigur, până la Cupa Mondială sunt foarte multe meciuri și sperăm la opt meciuri în turneu. Să ajungi la 105 meciuri este ceva deja special. Desigur, că mai vreau câteva. Sunt zece ani săptămâna aceasta de când am jucat pentru Anglia pentru prima dată. A fost o călătorie extraordinară, multe momente bune și multe momente grele. Am fost foarte apropiați și a fost o plăcere să fiu parte din aceasta”, a mai explicat căpitanul Angliei.

Acum este o nouă perioadă, un nou capitol și sunt chiar mai entuziasmat ca în sfârșit să avem mai mulți ani aici și să mergem mai departe în turnee și să avem acele momente speciale în această țară și să încercăm să oferim fanilor ceea ce noi toții vrem cu adevărat, și anume să câștigăm un trofeu. Această oportunitate mă entuziasmează nu doar pe mine, ci întreaga echipă, pe selecționer și pe toți cei de aici desigur”, a conchis Harry Kane.