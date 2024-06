Kylian Mbappe i-a spus lui Emmanuel Macron când va fi prezentat la Real Madrid! Discuţia cu preşedintele Franţei - Antena Sport

Ce salariu va avea Kylian Mbappe la Real Madrid şi pe ce poziţie se va afla în topul celor mai bine plătiţi din La Liga!

Fabrizio Romano a anunţat că superstarul naţionalei Franţei a semnat cu proaspăta câştigătoare a Ligii Campionilor. Iată ce salariu va avea Kylian Mbappe la Real Madrid.

Mbappe nu va fi cel mai bine plătit din LaLiga. El va ocupa poziţia a doua în topul jucătorilor cel mai bine plătiţi din campionatul Spaniei.

Mbappe va avea un salariu de 15 milioane de euro pe an, informează AS.com. Jucătorul cel mai bine plătit din La Liga va rămâne olandezul Frenkie de Jong, de la FC Barcelona, care are un salariu de 18 milioane de euro pe an.

Pe locul 3 în acest top se va afla, după transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid, Robert Lewandowski. Acesta are la FC Barcelona un salariu de 13 milioane de euro pe an.

Mbappe va avea, pe lângă salariu, un bonus de instalare uriaş. El va avea un contract pe 5 ani cu Real Madrid. În fiecare dintre cei 5 ani de contract va primi un bonus de 30 de milioane de euro pe an. Astfel, Mbappe îşi va mai asigura, pe durata contractului cu Real Madrid, 150 de milioane de euro din bonusul respectiv.