Laurențiu Reghecampf, tun financiar de proporții! TAS i-a dat dreptate într-un proces de 500.000 de euro

Laurențiu Reghecampf și-a încheiat socotelile cu Esperance de Tunis în luna martie, dar cele două părți au rămas în conflict, după ce tehnicianul a fost demis.

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Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a dat dreptate antrenorului român într-un proces de jumătate de milion de euro. Cum a argumentat TAS decizia.

TAS i-a dat dreptate lui Laurențiu Reghecampf într-un proces de 500.000 de euro

Deși semnase un acord valabil până în vara lui 2026, Laurențiu Reghecampf a fost demis în luna martie de Esperance de Tunis, după un bilanț de șase victorii, șase remize și două înfrângeri.

Pentru că demiterea a fost considerată drept abuzivă, tehnicianul a cerut compensații în valoare de jumătate de milion de euro. Clubul a făcut apel la TAS, însă decizia este în favoarea antrenorului român.

În contractul semnat de Laurențiu Reghecampf cu Esperance Tunis exista o clauză prin care despăgubirea pentru încetarea unilaterală era limitată la două salarii lunare, respectiv 70.000 de euro. În apelul formulat la TAS, africanii au transmis că acea sumă a fost plătită și că nu mai aveau nicio obligație față de antrenor.