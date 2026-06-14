Laurențiu Reghecampf, tun financiar de proporții! TAS i-a dat dreptate într-un proces de 500.000 de euro

Laurențiu Reghecampf și-a încheiat socotelile cu Esperance de Tunis în luna martie, dar cele două părți au rămas în conflict, după ce tehnicianul a fost demis.
Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a dat dreptate antrenorului român într-un proces de jumătate de milion de euro. Cum a argumentat TAS decizia.
TAS i-a dat dreptate lui Laurențiu Reghecampf într-un proces de 500.000 de euro
Deși semnase un acord valabil până în vara lui 2026, Laurențiu Reghecampf a fost demis în luna martie de Esperance de Tunis, după un bilanț de șase victorii, șase remize și două înfrângeri.
Pentru că demiterea a fost considerată drept abuzivă, tehnicianul a cerut compensații în valoare de jumătate de milion de euro. Clubul a făcut apel la TAS, însă decizia este în favoarea antrenorului român.
În contractul semnat de Laurențiu Reghecampf cu Esperance Tunis exista o clauză prin care despăgubirea pentru încetarea unilaterală era limitată la două salarii lunare, respectiv 70.000 de euro. În apelul formulat la TAS, africanii au transmis că acea sumă a fost plătită și că nu mai aveau nicio obligație față de antrenor.
Judecătorul TAS de caz a precizat că, în momentul demiterii, Laurențiu Reghecampf mai avea 15 luni de contract, ceea ce însemna salarii neplătite în valoare totală de aproximativ 550 de mii de euro. Astfel, acesta a încasat:
- 423.806,45 euro despăgubiri pentru rezilierea unilaterală și fără justă cauză a contractului;
- 35.000 de euro bonus pentru câștigarea campionatului Tunisiei;
- 35.000 de euro bonus pentru câștigarea Cupei Tunisiei;
- 2.290 de euro reprezentând cheltuieli de transport și dobânzi de 5% pe an.
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