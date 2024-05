Leeds - Southampton 0-1. "Sfinţii" au promovat în Premier League. Nebunia de pe Wembley, exclusiv în AntenaPLAY - Antena Sport

Leeds - Southampton 0-1. "Sfinţii" au promovat în Premier League. Nebunia de pe Wembley, exclusiv în AntenaPLAY Profimedia Leeds – Southampton 0-1, în finala play-off-ului de promovare în Premier League. Southampton a promovat în Premier League, iar fanii au declanşat nebunia pe Wembley. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ A fost nebunie totală pe Wembley, la meciul de 100 de milioane de lire sterline. Southampton s-a impus cu 1-0 în faţa celor de la Leeds şi a promovat în Premier League. Nebunia de meci a fost văzută exclusiv în AntenaPLAY. ABONAŢII ANTENAPLAY POT VEDEA AICI LEEDS – SOUTHAMPTON Leeds – Southampton 0-1 a fost în AntenaPLAY Min. 90+9: Leeds – Southampton 0-1. Southampton a promocat în Premier League. Armstrong a marcat singurul gol al meciului. Min. 84: Daniel James a avut şansa egalării, dar smingea şutată de el a lovit bara transversală. Reclamă

Min. 24: Leeds – Southampton 0-1. Armstrong a scăpat singur cu portarul şi a marcat cu un şut impecabil la colţul lung. Nebunie totală pe Wembley.

Min. 1: A început partida dintre Leeds şi Southampton, cea mai scumpă din istorie.

Leeds: Meslier; Gray, Rodon, Ampadu, Firpo; Kamara, Gruev; Summerville, Rutter, Gnonto; Piroe

Rezerve: Darlow, Byram, Roberts, Cooper, Shackleton, Anthony, James, Gelhardt, Joseph Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens; Downes, Smallbone, Aribo; Fraser, Armstrong, Brooks Rezerve: Lumley, Bree, Mannning, Charles, Rothwell, Edozie, Kamaldeen, Adams, Stewart Echipele probabile: Leeds: Meslier; Gray, Ampadu, Rodon, Firpo; Gruev, Kamara; Gnonto, Rutter, Summerville; Piroe Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens; Aribo, Downes, Smallbone; Brooks, Armstrong, Fraser Leeds s-a calificat în finala play-off-ului după ce a trecut, în semifinale, de Norwich, în dublă manșă cu scorul de 4-0 la general (0-0 și 4-0).

De cealaltă parte, Southampton s-a calificat după ce a trecut de West Brom, cu scorul de 3-1, la general (0-0 și 3-1).

Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc în luna mai a acestui an. La momentul respectiv, Southampton s-a impus, în deplasare, cu scorul de 2-1.

După partida de pe Wembley Stadium se va afla a 3-a echipă promovată în cel mai puternic campionat din lume. După ce au obținut primele 2 locuri în Championship, Leicester și Ipswich au promovat direct în Premier League.

