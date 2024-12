"Nu a fost deloc uşor!" Răzvan Lucescu a răsuflat uşurat, după victoria lui PAOK! Clasament nebun în Grecia - Antena Sport

Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie, după ce PAOK a învins-o la limită pe Panetolikos, scor 1-0, într-un meci care a fost live exclusiv în AntenaPLAY. Antrenorul român a transmis că duelul din etapa a 15-a a campionatului Greciei nu a fost unul uşor pentru echipa sa.

PAOK ocupă locul secund, cu 30 de puncte, la egalitate cu liderul Olympiacos şi cu echipa de pe locul al treilea, AEK. Panathinaikos se clasează pe locul patru, cu 29 de puncte.

Răzvan Lucescu, prima reacţie după Panetolikos – PAOK 0-1

Răzvan Lucescu a amintit şi de faptul că PAOK a evoluat şi la mijlocul săptămânii, în Europa League, atunci când a învins-o pe Ferencvaros cu 5-0. Antrenorul român a subliniat faptul că Panetolikos este una dintre cele mai puternice echipe din Grecia, iar duelul a fost unul dificil pentru echipa sa.

„Trebuia să reacţionăm şi să câştigăm meciul din timpul săptămânii, în timp ce cealaltă echipă se pregătea pentru acest meci. Nu a fost deloc uşor. Am jucat împotriva unei echipe foarte bună. În opnia mea, Panetolikos e cea mai bună echipă din Grecia, după primele clasate.

Am avut fazele noastre şi noi, a fost un meci complicat, pentru că am irosit multă energie cu Ferencvaros. Sunt bucuros pentru victorie, pentru cum a luptat echipa, în ciuda greşelilor comise. Nu ne-am pierdut cumpătul şi am fost recompensaţi.