Răzvan Lucescu a dansat cu trofeul pe maneaua "Made in Romania"! Imagini fabuloase cu antrenorul lui PAOK - Antena Sport

E o atmosferă care te copleşeşte la Salonic. Pleacă de la dragoste, ajung la agresivitate, la furie… sunt fanatici. Ne-am suit într-un microbuz al clubului, ne-au izolat într-un colţ al stadionului, într-un cub de sticlă… nici nu puteai să respiri.

Din punct de vedere profesional… acum cu el, am retrăit momentele aşa cum le trăiam pe bancă, pe marginea terenului. Emoţii, senzaţii, sentimente, treceam de la una la alta. Au fost nişte momente destul de grele, mai ales în ultimele 10 minute cu eliminarea fundaşului central. E o victorie imensă, merită toate felicitările. I-am mulţumit că m-a făcut să retrăiesc acele momente extraordinare. Am ce să fac acum, mă duc să văd meciurile lui. Roata vieţii s-a schimbat, acum eu mă duc după el.

În istoria lui PAOK e de mult, e o legendă. A fost… au trecut mulţi antrenori de valoare prin Salonic„, a declarat Mircea Lucescu pe aeroport.

Răzvan Lucescu, prima reacţie după titlul câştigat cu PAOK: „Boss, îți mulțumesc din toată inima. E pentru tine ce am reușit!”

Răzvan Lucescu a avut prima reacţie după titlul uriaş câştigat cu PAOK, al patrulea din istoria clubului şi al doilea pentru român în Grecia. Răzvan i-a dedicat titlul patronului Ivan Savvidis, după victoria de pe terenul rivalei Aris, 2-1, ce a putut fi urmărită live în AntenaPLAY.

„Îți voi spune în felul meu, te consider un prieten. E magic ce se întâmplă! Nimeni nu ne dădea vreo șansă să facem asta. Nici nu visau să avem un astfel de parcurs european.

Meciul de azi a fost incredibil! Am avut un om mai puțin în ultimul sfert de oră, adversarul ne-a presat. E caracterizarea perfectă a întregului sezon. Am luptat, am sperat, am reacționat și am câștigat un meci incredibil. Am obținut titlul și am scris istorie pentru PAOK. Trebuie să menționez un aspect foarte important. Suntem aici și am adus titlul șefului (n.r. – patronul Ivan Savvidis). El, finanțatorul, a creat echipa această unită, el a adus toți jucătorii. Boss, îți mulțumesc din toată inima. E pentru tine ce am reușit azi! Trebuie să acceptăm că am devenit, măcar pentru un anumit nivel, o echipă europeană.

Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor noștri. Sprijinul lor imens ne-a ajutat pe durata întregului sezon. E un titlu diferit față de precedentul. Am jucat multe meciuri, munca depusă a fost fantastică. Am avut o mentalitate de luptători. Cred că e cel mai dificil trofeu din cariera mea”, a spus Răzvan Lucescu.