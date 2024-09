Răzvan Lucescu a spus totul după primele puncte pierdute cu PAOK în Superliga Greciei - Antena Sport

Răzvan Lucescu a spus totul după primele puncte pierdute cu PAOK în Superliga Greciei, în urma egalului, 0-0, cu Panathinaikos. Partida din etapa a patra a fost exclusiv în AntenaPLAY.

După primele patru etape, PAOK este pe locul 2, cu 10 puncte, fiind depăşită doar de liderul Olympiacos, la golaveraj. Lucescu a susţinut că are un singur regret după duelul cu Panathinaikos: lipsa de atenţie din faţa porţii.

„Am jucat împotriva unei echipe grele, cu multă calitate. E una dintre cele mai bune echipe din ţară. Regret că nu am câştigat cele trei puncte, mai ales că am avut atâtea ocazii. Trebuie să profiţi de ele împotriva unui asemenea adversar.

Am dominat prima repriză, am presat, le-am făcut viaţa grea, am închis spaţiile. În repriza a doua, intensitatea nu a mai fost aceaaşi. Sunt fericit cu evoluţia avută, dar şi supărat pentru că nu am reuşit să câştigăm acest meci”, a spus Lucescu, citat de gazzetta.gr.

PAOK – Panathinaikos 0-0

