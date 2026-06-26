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Răzvan Lucescu, aproape de a semna în Arabia Saudită! Românul luptă cu un antrenor cu aproape 20 de ani mai tânăr

Daniel Işvanca Publicat: 26 iunie 2026, 21:58

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Răzvan Lucescu, aproape de a semna în Arabia Saudită! Românul luptă cu un antrenor cu aproape 20 de ani mai tânăr

Răzvan Lucescu / Profimedia

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Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK Salonic, iar acum tehnicianul român este tot mai aproape de a semna cu o nouă echipă. Al-Ittihad este în pole-position pentru obținerea semnăturii sale.

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Gruparea din Arabia Saudită ar avea un acord verbal cu antrenorul, dar ar avea și o variantă de rezervă: un tehnician mai tânăr cu aproape 20 de ani.

Răzvan Lucescu, acord verbal cu Al-Ittihad

Răzvan Lucescu este tot mai aproape de a semna cu arabii de la Al-Ittihad, dar cele două părți mai au de pus la punct anumite aspecte financiare, existând, totodată, un acord verbal.

Antrenorul român este prima variantă pentru saudiți, care au totuși și o opțiune de rezervă. Este vorba despre Jens Vissing, un tehnician german în vârstă de 38 de ani.

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