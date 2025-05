Tatăl lui Radu Drăgușin, ultimele detalii despre starea românului de la Tottenham! Când poate reveni pe teren - Antena Sport

„(n.r. Presupun că va lua și el o primă importantă, chiar dacă a lipsit la ultimele meciuri, nu?) Da, normal. El a lipsit la ultimele meciuri, dar a fost determinant pentru a se ajunge în fazele superioare. Face parte din echipă, a muncit să se ajungă aici, a primit medalie, a ridicat trofeul.

La nivelul ăsta să știi că nu sunt prime care să îți schimbe așa viața. Nu cred că prima e importantă pentru că salariul lor e mult mai mare. Poate o primă e cât un salariu pe lună. La nivelul ăsta nu se joacă neapărat pe bonusuri. (n.r. zeci de mii de euro?) Eeeh, mai mult, îți dai seama. Sunt 3 milioane de lire, dar se împart la toată echipa. Am negociat bine, dar nu sunt bani care să îți schimbe viața

Lui Radu îi crește cota constant, dar nu ne gândim la asta. E normal să îi crească. Eu am zis acum mulți ani: Juventus, Tottenham, Real Madrid. Asta nu înseamnă că vrea să plece, dar ăsta e visul nostru. A venit de jumătate de an și a luat Europa League. Sunt lucruri care se adună în cariera unui fotbalist. Nu ne-am văzut, am vorbit prin mesaje”, a spus Florin Manea, citat de fanatik.ro.