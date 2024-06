"Voi putea câștiga o sumă incredibilă!" Kevin de Bruyne ia în calcul transferul în Arabia Saudită! Mesajul superstarului - Antena Sport

Kevin de Bruyne ia în calcul transferul în Arabia Saudită! Kevin De Bruyne / Profimedia Kevin de Bruyne a recunoscut că ia în calcul transferul în Arabia Saudită! Superstarul de la Manchester City a făcut un anunț important legat de viitorul său. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ajuns la 32 de ani, belgianul ar fi pe lista unei formații din Arabia Saudită, destinație care este cunoscută pentru salariile uriașe pe care le au jucătorii de top. Kevin de Bruyne ia în calcul transferul în Arabia Saudită! Belgianul a recunoscut că ar fi tentat să aleagă calea Arabiei și a spus că ar putea câștiga în 2 ani cât a câștigat în întreaga carieră. „Arabia Saudită? La vârsta mea trebuie să fii deschis la orice. E vorba despre sume incredibile de bani în ultima etapă a carierei mele, trebuie să te gândești la asta. Pentru soția mea, o aventură exotică este bună. Trebuie să mă gândesc la viitorul meu. Dacă joc doi ani în Arabia Saudită, voi putea câștiga o sumă incredibilă. Înainte de asta a trebuit să joc fotbal timp de 15 ani și s-ar putea să nu fi ajuns încă la această sumă. Trebuie să te gândești la ce ar putea însemna asta”, a spus Kevin de Bruyne, citat de mundodeportivo.com. Reclamă

Înainte de a se gândi la transfer însă, de Bruyne va fi adversarul României la EURO 2024. Tricolorii lui Edi Iordănescu fac parte din grupa E, în care se mai regăsesc Ucraina și Slovacia.

„Vom da totul!” Kevin de Bruyne crede că Belgia va face spectacol la EURO 2024!

Un De Bruyne mai relaxat ca oricând s-a adresat presei: „Sunt foarte bucuros să mă alătur din nou acestui grup. Accidentările au venit la momentul nepotrivit pentru mine în acest sezon. Mă simt bine fizic. Sper să am destulă energie ca să am un EURO reuşit. Am avut câteva contacte în această perioadă cu selecţionerul, dar s-au accelerat în mod firesc începând din martie. Cred că sunt 100% în formă. Programul a fost greu la Manchester City, dar am încercat să adaptăm lucrurile.”, notează agerpres.ro.

Thomas O’Malley, un kinetoterapeut al lui Manchester City, a fost inclus în staff-ul selecţionerului Belgiei, Domenico Tedesco, pentru EURO 2024.

„Meciul cu Muntenegru va fi doar unul de pregătire. Nu ştiu dacă va avea loc o rotaţie importantă a jucătorilor. În primul rând, este momentul să găsim ritmul ca să fim pregătiţi pentru 17 iunie, ziua în care vom juca primul nostru meci la EURO. Sper că vom juca bine, că ne vom apăra bine, că ne vom crea ocazii. Asta va da încredere grupului înainte de acest mare turneu”, a spus mijlocaşul. „Nu suntem mari favoriţi la Campionatul European… dar nu sunt mulţi care vor să joace împotriva noastră. Sunt foarte calm în acest moment. Există mult talent în acest grup. Vom încerca să reuşim ceva special la EURO. Echipa mi se pare pregătită. Tinerii din echipă joacă la cluburi mari unde sunt decisivi. Dacă vrem să reuşim mai bine decât în 2018 (când Belgia a încheiat pe locul 3 la Cupa Mondială – n. r.), va trebui să atingem finala. Vom da totul”, a conchis el.