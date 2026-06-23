Zeljko Kopic, pe lista unui club din străinătate. Fostul antrenor de la Dinamo poate înlocui un campion mondial

Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo la începutul acestei luni, iar croatul a intrat în vizorul unei formații din Cipru, unde a mai antrenat când a fost pe banca celor de la Pafos. Conform presei locale, fostul tehnician al alb-roșiilor se află pe lista celor de la Anorthosis Famagusta, echipă care s-a despărțit de Mauro Camoranesi, campionul mondial din 2006.

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Dinamo a anunțat despărțirea de Zeljko Kopic pe 5 iunie, iar “câinii roșii” s-au mișcat repede și l-au instalat pe bancă pe Nuno Campos. De cealaltă parte, croatul nu și-a găsit momentan un angajament, fiind momentan analist la un portal din Croația, unde analizează ce se întâmplă la Mondialul din 2026.

Zeljko Kopic poate ajunge în Cipru

Cu toate acestea, Kopic a ajuns pe lista unui club, mai exact al ciprioților de la Anorthosis Famagusta. Echipa insulară a terminat pe primul loc play-out-ul primului eșalon din Cipru și pe locul 7 la general.

Croatul nu e însă singurul nume luat în considerare de Anorthosis, care s-a despărțit recent de Mauro Camoranesi, cel care în 2006 câștiga Cupa Mondială alături de Italia după o finală cu Franța în care a fostttular. Ciprioții l-au inclus pe lista lor și pe Karel Keraerts, belgian care ultima dată a fost la Reims.

“Candidatura lui Zeljko Kopic este luată în calcul de Anorthosis Famagusta. Tehnicianul croat se află pe lista «Doamnei», alături de belgianul Karel Geraerts.