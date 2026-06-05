OFICIAL | Dinamo s-a despărțit de Zeljko Kopic

Clubul Dinamo a anunțat că Zeljko Kopic nu va mai continua ca antrenor al echipei și pentru sezonul viitor. Ultimul meci al acestuia a fost eșecul contra celor de la FCSB, 1-2, din barajul de calificare în cupele europene.

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Tehnicianul croat a venit la Dinamo în 2023, când formația era amenințată serios cu retrogradarea, și a dus-o până aproape de cupele europene, terminând pe locul 4.

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo

Zeljko Kopic nu va mai continua la Dinamo și din sezonul, anunț surprinzător pentru toată lumea.

“Mulțumim, Željko Kopić! Fotbalul, ca și viața, e compus din evenimente, trăiri și experiențe, iar cel mai frumos dintre toate rămâne momentul realizărilor. Sosit la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment critic pentru club, Željko Kopić a depus o muncă neîntreruptă pentru a readuce echipa acolo unde îi este locul. Alături de staff-ul său și de susținerea clubului, a reușit să păstreze Dinamo în primul eșalon fotbalistic.

În continuare, a reușit să readucă Dinamo, după o pauză de 7 ani, în play-off-ul Superligii, iar în sezonul recent încheiat progresul sportiv a fost din nou vizibil prin semifinala Cupei României, accederea în play-off și clasarea pe locul 4 al ligii naționale.