Clubul din România a intrat în colaps! Au anunțat intrarea în insolvență

Dezastru pentru cei de la Unirea Slobozia, după ce au retrogradat în cele din urmă în Liga 2. Gruparea ialomițeană a anunțat oficial că a intrat în insolvență.

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Din acest punct, clubul încearcă să se redreseze din punct de vedere financiar. Acum, Slobozia se află într-o procedură de reorganizare și administrare a datoriilor.

Unirea Slobozia a intrat în insolvență

Unirea Slobozia va trece printr-un nou proces după ce a retrogradat în liga a doua. Gruparea care a fost condusă în finalul sezonului de Claudiu Niculescu a intrat în insolvență.

„În acest moment începe o nouă etapă pentru AFC Unirea 04 Slobozia, un nou proces de construcţie, la finalul căruia ne dorim să reajungem acolo unde am fost în ultimii doi ani. Activitatea clubului de fotbal Unirea Slobozia nu va înceta, ne propunem în cele ce urmează să putem rămâne o echipă competitivă la nivelul Ligii a II-a, iar pentru îndeplinirea acestui obiectiv, intrarea în procedura generală a insolvenţei a reprezentat soluţia pentru salvarea unui efort de aproximativ 5 ani şi nu se confundă cu procedura falimentului.

Această situaţie nu este una izolată în România. Mai multe cluburi mari sau importante au trecut sau trec prin insolvenţă. AFC Unirea 04 Slobozia nu este în faliment, ci este într-o etapă de reconstrucţie în care are nevoie mai mult decât oricând de susţinerea suporterilor, a autorităţilor şi a sponsorilor.Vă mulţumim pentru prezenţa voastră din sezonul precedent şi vă aşteptăm în număr cât mai mare să ne fiţi alături în noul sezon”, se arată în comunicatul oficial al clubului.