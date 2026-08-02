Noul stadion Dinamo ar putea găzdui o finală de cupă europeană: „Am discutat cu Lupescu”

O veste importantă pentru microbiştii din România a venit din partea lui Ionuţ Popa, preşedintele CS Dinamo, cel care îşi doreşte ca noua arenă din Ştefan cel Mare să găzduiască o finală de cupă europeană în viitor.
Demolarea vechiului stadion a început în luna ianuarie a acestui an şi finalizarea construcţiei este preconizată pentru 2028, însă aşteptările suporterilor sunt că vor exista întârzieri, aşa cum se întâmplă des în România.
Preşedintele CS Dinamo visează la o finală de Conference League pe noua arenă din Ştefan cel Mare
Unul dintre oamenii care au militat puternic pentru ca stadionul din Ştefan cel Mare să fie reconstruit, Ionuţ Popa, a vorbit acum despre planurile pe care le are. Acesta dezvăluie că vrea ca noua arenă să găzduiască finala de Conference League din 2029 sau 2030.
„Ne-am gândit (n.r. la finala Conference League). Am discutat cu Ionuț Lupescu, să vedem ce se poate face pentru 2029 sau 2030. „Sunt sigur că o să fie aproape de capacitate maximă (n.r. în primele luni de după inaugurarea arenei). Ne dorim să fie alături de noi suporterii, pentru că știți ce înseamnă să ai alături fanii la orice sport”, a spus Ionuţ Popa pentru Prosport.
- Există totuşi un impediment pentru cei de la Dinamo, capacitatea stadionului care va fi de 26.217 de locuri, iar cei de la UEFA au ca regulă ca finalele de cupe europene să se dispute pe arene cu o capacitate de minim 30.000 de locuri.
Probleme la stadionul Dinamo
Lucrările la stadionul Dinamo au fost începute cu faza de demolare, care este gata în proporţie de aproximativ 70 la sută, însă de atunci lucrurile, mai exact din luna martie, totul s-a blocat. Constructorul a cerut din partea CNI suplimentarea sumei iniţiale, asta pentru că urmează să se facă lucrările în plus faţă de cele prognozate.
Momentan mingea este în curtea Companiei Naţionale de Investiţii şi rămâne de văzut dacă situaţia se va debloca în curând, aşa cum au promis toate părţile implicate în proiect.
FRF vrea finala Europa League la Bucureşti
Pe lângă dorinţa celor de la CS Dinamo de a avea finala de Conference League în capitala României, există şi un demers pe care FRF l-a făcut pentru a readuce finala Europa League la Bucureşti, după ce care a fost în 2012.
ANS a anunţat că a făcut toată documentaţia şi vizează anii 2028 şi 2029 pentru găzduirea finalei de Europa League. Candidatura a fost depusă şi rămâne acum ca UEFA să anunţe la finalul lunii septembrie ce oraşe se bat pentru „marele premiu”.
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