Daniel Pancu a primit o lecție incredibilă de la Mircea Lucescu: "L-am înjurat de la Iași până la București" - Antena Sport

Daniel Pancu a primit o lecție incredibilă de la Mircea Lucescu Colaj cu Daniel Pancu și Mircea Lucescu / Profimedia Images și captură TVR Daniel Pancu a primit o lecție incredibilă de la Mircea Lucescu. Selecționerul naționalei U21 a vorbit despre un eveniment din trecut, la finalul căruia i-a aruncat cuvinte grele actualului selecționer al României, însă a recunoscut că a primit o lecție importantă. Fostul atacant de la Rapid a făcut dezvăluirea în timp ce vorbea despre jucătorii români, pe care îi consideră mult prea relaxați. Daniel Pancu a primit o lecție incredibilă de la Mircea Lucescu Daniel Pancu a susținut că tinerii jucători nu ar trebui să aibă salarii uriașe și a dat ca exemplu un eveniment din perioada în care era antrenat de Mircea Lucescu la Rapid. „Il Luce" i-a tăiat atunci o sumă considerabilă dintr-o primă lui Daniel Pancu, însă selecționerul U21 a transmis că a avut de învățat de la acest moment. „Jucătorii au avut unii dintre ei evoluții prea puține. E un caz rar, la noi jucătorii sunt mai valoroși la U20 decât la U21. Am sesizat și o explicație. Unii au salarii mai mari de 4-5 ori decât ale antrenorilor. Sunt lucruri care se transmit.

Eu am luat un campionat cu Rapid și am ratat un penalty cu Steaua într-o finală de Cupă. Și din 20.000 de dolari cât era prima întreagă, pentru că jucasem 28 de meciuri în campionat titular, Mircea Lucescu mi-a tăiat 10.000 de dolari, am mai luat jumătate.

Pe atunci erau 10-15.000 contractele pe an. L-am înjurat de la Iași până la București încontinuu. Dar lucrurile astea m-au ajutat pe mine.

El le făcea cu un scop. El a spus că jucătorilor tineri nu trebuie să le dai salarii mari. Noi eram o echipă de canibali, iar acum finlandezii erau canibalii și noi eram vegetarienii”, a spus Daniel Pancu, la digisport.ro.

Un jucător de la naţională e OUT în mandatul lui Mircea Lucescu! Un jucător de la naţională e out în mandatul lui Mircea Lucescu! George Puşcaş a fost nemulţumit că nu a fost în lotul României la meciul cu Lituania. El a rostit o frază care l-a deranjat pe Mircea Lucescu. Selecţionerul i-a transmis ulterior că, dacă e nemulţumit, poate merge acasă şi nu va mai fi chemat la lot. Surprinzător, George Puşcaş chiar a plecat, iar Mircea Lucescu a decis să nu îl mai cheme în mandatul lui la naţională, informează digisport.ro. „Pușcaș pare că a făcut la fel. Mircea Lucescu i-a spus ‘sunteți în tribună tu și Cristea (n.r. Iulian)’. Și atunci s-a enervat, nu chiar față în față, și a spus ‘Îmi fac bagajul și plec acasă’. Da, Lucescu i-a zis ‘Dacă nu îți convine, du-te acasă și nu te mai chem”, susţine sursa citată.

