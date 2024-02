Generația de Aur şi-a lansat astăzi magazinul online! Gică Popescu: "FRF nu au fost de acord cu comercializarea tricourilor" - Antena Sport

“Este o cerinţă uriaşă de bilete. Sunt convins că dacă ar fi fost un stadion de 100.000 s-ar fi umplut”, a mai declarat Popescu.

Gică Popescu: „Cei de la FRF au venit cu o completare că nu sunt de acord cu comercializarea tricourilor”

Gică Popescu a explicat şi de ce Generaţia de Aur nu poate juca folosind emblema FRF. “Am făcut un demers către FRF şi răspunsul a fost scurt. Ei spun că sunt de acord cu o cesiune temporară a emblemei. Dar sunt de acord doar pe tricourile de joc pe care le va folosi echipa şi fără sponsor. Ştiţi şi dumneavoastră că un astfel de eveniment fără sponsori nu se poate organiza, este imposibil să-l organizezi. După aceea au mai venit cu o completare că nu sunt de acord cu comercializarea tricourilor.

Atunci am fost nevoiţi să renunţăm, să facem acest tricou cu emblema Generaţiei de Aur, pe care dorim să-l vindem într-un număr uriaş pentru că ar fi cred că palma cea mai mare pe care publicul poate să o dea celor care puteau să ne lase să jucăm cu o amblemă pe care noi am făcut-o mare şi care nu mai există, pentru că FRF şi-a schimbat emblema cu care echipa naţională joacă pe piept. Nu s-a putut, am fost nevoiţi să facem acest lucru. Sunt convins că nu emblema va fi importantă pentru spectatori, ci faptul că vor avea tricoul pe care noi îl vom îmbrăca pentru ultima dată. Eu o să păstrez tricoul, pentru că va fi la fel de important ca acela de la Barcelona”, a mai declarat Gică Popescu.

La 30 de ani de la Cupa Mondială din ’94, Generaţia de Aur, echipa care a scos sute de mii de români în stradă, se va întoarce pe teren pentru un ultim meci, care se va disputa pe Arena Naţională, la 25 mai.