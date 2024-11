„Greşeala noastră”. Răzvan Lucescu, prima reacţie după ce PAOK a învins-o pe Asteras Tripolis. „Mi-a lipsit sentimentul” - Antena Sport

Răzvan Lucescu a venit cu o primă reacție după Asteras Tripolis – PAOK 1-2. Echipa antrenată de român a câștigat meciul din deplasare, după ce a fot condusă. Elevii lui Lucescu au întors rezultatul și au reușit să obțină cele trei puncte. PAOK se află pe locul al doilea -n campionatul Greciei, cu 23 de puncte.

Antrenorul român în vârstă de 55 de ani s-a întors pe banca tehnică de la Salonic, după ce a primit o suspendare de 23 de zile de la Comisia de Disciplină, după scandalul făcut la derby-ul AEK – PAOK, scor 1-1.

Răzvan Lucescu a revenit pe banca tehnică a lui PAOK, după ce a fost suspendat timp de 23 de zile. Primul mesaj al antrenorului român

PAOK Salonic a câștigat meciul de pe terenul lui Asteras Tripolis cu 2-1, LIVE în AntenaPLAY. Echipa lui Răzvan Lucescu a reușit să întoarcă rezultatul și să obțină trei puncte extrem de importante. Macheda a deschis scorul pentru gazde, în timp ce Despodov şi Baba au marcat pentru PAOK Salonic, în minutele 68 şi 85. Mai mult, Răzvan Lucescu a făcut şi o schimbare extrem de inspirată, atunci când l-a introdus pe Baba în minutul 75.

Răzvan Lucescu s-a declarat mulțumit de rezultatul final şi şi-a felicitat elevii pentru jocul bun de care au dat dovadă. Mai mult, tehnicianul român a mărturisit că i-a lipsit atmosfera de pe teren, având în vedere că a fost suspendat mai bine de 3 săptămâni.

„A fost frumos să mă întorc (după suspendarea lui), mi-a lipsit sentimentul. Ne-am creat multe ocazii, am controlat complet jocul, trebuia să-l câștigăm. Greșeala noastră, un cadou și Asteras a marcat un gol, dar am reacționat corect, am făcut un joc bun. Am avut un flux, am jucat corect.