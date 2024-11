Ianis Hagi a anunţat la ce club va juca din 2025! "Pentru asta trăiesc" - Antena Sport

(N.r. L-aţi făcut golgheter pe Răzvan Marin) El a dat golurile, noi l-am ajutat cu câte un penalty, meritul e al lui, e într-o formă extraordinară, e în floarea vârstei, să zic aşa, la 28 de ani, e cel mai matur, mă bucur foarte mult pentru. S-o ţină tot aşa, şi la club, să rămână sănătos, asta e cel mai important.

(N.r. Ştii ce făceai acum un an, pe vremea asta) Da, calificam România la Campionatul European. Mi-a apărut videoclipul, nici nu ştiam sincer. Dar a trecut un an, a trecut repede, un an pozitiv pentru echipa naţională, sper să o ţinem tot aşa, ţara merită, noi suntem serioşi, muncitori, vrem să progresăm, nu ne mulţumim cu ce a fost anul acesta, vrem mai mult, cred că acesta e mesajul pentru anul viitor, pentru toţi suporterii.

După EURO, ca şi grup, ştim că trebuie să progresăm, să creştem puţin nivelul ca să ajungem la Mondial. Eu am progresat acţiune de acţiune, sperăm că la anul, când vin din nou meciurile oficiale, să fim în cea mai bună formă, capabilă să ne ducă la Mondial din nou”, a mai spus Ianis Hagi.