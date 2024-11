"Am făcut spectacol!" Ianis Hagi e cu gândul la Campionatul Mondial, după România - Cipru 4-1: "Doar despre asta vorbim!" - Antena Sport

Ianis Hagi, în timpul unui interviu pentru AntenaSport, după România - Cipru 4-1 Ianis Hagi a oferit declaraţii, după ce România a învins-o pe Cipru cu scorul de 4-1, în ultimul meci din Liga Naţiunilor. Fiul lui Gică Hagi s-a declarat foarte bucuros de victoria înregistrată de „tricolori”. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Internaţionalul român a oferit declaraţii şi despre Campionatul Mondial. Ianis Hagi visează să participe la turneul final de peste doi ani, mărturisind că la echipa naţională doar despre acest obiectiv se vorbeşte. Ianis Hagi, declaraţii după România – Cipru 4-1 Ianis Hagi s-a declarat bucuros şi pentru faptul că a fost integralist în duelul cu Cipru. Acesta a transmis că s-a pregătit intens în această perioadă, deşi nu a bifat prea multe meciuri la Rangers. Fiul „Regelui” a transmis că se află într-o formă fizică excelentă. Totodată, Ianis Hagi a avut doar cuvinte de laudă şi la adresa coechipierului Răzvan Marin, care a fost golgheter în Liga C din Liga Naţiunilor. „Cel mai important era să-i facem fericiţi pe suporteri, pe frigul acesta au venit să ne susţină, într-o luni seară, îi înţelegem că este dificil, la o oră târzie. Era important să-i facem pe ei fericiţi. Am reuşit asta printr-o victorie, să câştigăm grupa, am făcut spectacol pe teren. Reclamă

Reclamă

(N.r. L-aţi făcut golgheter pe Răzvan Marin) El a dat golurile, noi l-am ajutat cu câte un penalty, meritul e al lui, e într-o formă extraordinară, e în floarea vârstei, să zic aşa, la 28 de ani, e cel mai matur, mă bucur foarte mult pentru. S-o ţină tot aşa, şi la club, să rămână sănătos, asta e cel mai important.

(N.r. Ştii ce făceai acum un an, pe vremea asta) Da, calificam România la Campionatul European. Mi-a apărut videoclipul, nici nu ştiam sincer. Dar a trecut un an, a trecut repede, un an pozitiv pentru echipa naţională, sper să o ţinem tot aşa, ţara merită, noi suntem serioşi, muncitori, vrem să progresăm, nu ne mulţumim cu ce a fost anul acesta, vrem mai mult, cred că acesta e mesajul pentru anul viitor, pentru toţi suporterii.

„Asta spune multe despre cum m-am pregătit!”

După EURO, ca şi grup, ştim că trebuie să progresăm, să creştem puţin nivelul ca să ajungem la Mondial. Eu am progresat acţiune de acţiune, sperăm că la anul, când vin din nou meciurile oficiale, să fim în cea mai bună formă, capabilă să ne ducă la Mondial din nou.

Reclamă

(N.r. Se vede visul american) Da, clar! Cu asta ne culcăm şi ne trezim, despre asta vorbim la şedinţe, acesta e ţelul nostru pentru următorii doi ani. Împreună cu staff-ul, cu fanii, asta ne dorim şi sper să o îndeplinim. Sunt foarte fericit că am jucat 90 de minute, fizic m-am simţit foarte bine. Spune multe despre cum m-am pregătit în perioada asta. Nu mi-am luat zi liberă deloc, mereu lucrez, mereu stau, încerc să-mi găsesc limitele, să mă împing cât mai mult zilnic. S-a văzut asta, staff-ul e conştient, probabil de asta m-au lăsat să joc. Au încredere în mine, m-ai ales Mister…vin cu pasă de gol, cu un penalty scos cu Lituania, am reuşite la naţională, doar aşa pot să-i arăt mulţumirile. (N.r. Preferinţe pentru Mondial) Nu contează cine vine, noi suntem pregătiţi, vom fi şi mai pregătiţi de la anul”, a declarat Ianis Hagi, pentru AntenaSport. România, victorie la scor cu Cipru România a învins Cipru, scor 4-1 (2-0), luni seară, pe Arena Naţională, şi este lider în grupa C2 din Liga Naţiunilor. România are 15 puncte, dar aşteaptă decizia UEFA referitoare la meciul abandonat cu Kosovo. Tricolorii au deschis scorul încă din minutul 2 al meciului de pe Arena Naţională. Mihăilă a pasat pentru Bîrligea şi acesta a depăşit doi apărători adverşi, învingându-l pe Demetriou pentru 1-0. Ciprioţii au încercat poarta lui Niţă prin călcâiul lui Sotiriou, din minutul 29, iar în minutul 42 elevii lui Mircea Lucescu au făcut 2-0. Bîrligea a trimis spre poartă şi goalkeeperul Demetriou a respins până la Răzvan Marin care a şutat din careu înscriind. Prima parte a reprizei secunde a aparţinut oaspeţilor, care au masat echipa naostră în propria jumătate de teren, iar în minutul 52 au şi înscris. Pittas a trimis în plasă la o greşeală a lui Radu Drăguşin şi scorul devenea 2-1 pentru România. Zece minute mai târziu Marius Marin a gafat, Pittas a pătruns în careu şi numai intervenţia excelentă a lui Niţă ne-a salvat de la egalare. Niţă s-a şi accidentat la această fază, fiind înlocuit de Târnovanu.

Cipriotul Laifis a primit două cartonaşe galbene în numai trei minute şi a fost eliminat, iar tricolorii au revenit în atac. Mai întâi a înscris Răzvan Marin, în minutul 80, căpitanul României ajungând la şase goluri marcate în această ediţie de Liga Naţiunilor.

Trei minute mai târziu a venit şi golul de 4-1, marcat de Florinel Coman, din pasa lui Ianis Hagi, iar România s-a impus şi este pe primul loc în grupa C2, cu 15 puncte, urmată de Kosovo, cu 12 puncte. Tricolorii aşteaptă acum decizia UEFA după meciul suspendat cu naţionala statului Kosovo.

Reclamă