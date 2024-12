„Am fost întotdeauna conştient” Kylian Mbappe a dezvăluit ce s-ar fi întâmplat dacă nu semna cu Real Madrid - Antena Sport

Kylian Mbappe a dezvăluit ce s-ar fi întâmplat cu cariera sa fotbalistică dacă nu ar fi semnat cu Real Madrid. Starul francez a ajuns în această vară pe Santiago Bernabeu, liber de contract. Atacantul a semnat o înțelegere cu madrilenii până pe 30 iunie 2029.

Atacantul a fost invitat în cadrul unei emisiuni unde a trebuit să răspundă la întrebările unor tineri cu handicap.

Kylian Mbappe susţine că ar fi rămas toată cariera sa la PSG dacă nu primea oferta de la Real Madrid

Mbappe le-a mărturisit acestora că dacă nu ar fi primit oferta de la Real Madrid, şi-ar fi petrecut toată cariera la PSG. Starul francez s-a despărțit cu scandal de formația din Paris, din cauza tensiunilor cu Nasser al-Khelaïfi şi disputa privind un bonus de 55 de milioane de euro. Cu toate acestea, atacantul susține că este în continuare suporter al clubului parizian. Mai mult, căpitanul Les Bleus a vorbit despre anii săi frumoși petrecuți la PSG.

„Am petrecut șapte ani la PSG, a fost o onoare. Cred că poate nu am spus-o suficient, sau nu am arătat-o suficient, dar am fost întotdeauna conștient de locul în care am fost şi de marele club care este PSG”, a declarat Kylian Mbappé pentru beIN Sports, citat de news.ro.

Cu toate acestea, Kylian Mbappe a ținut să precizeze că visul său din copilărie a fost Real Madrid. Prin urmare, alăturându-se clubului Merengue în vară, nu este o alegere anti-PSG, ci mai degrabă o decizie pro-Real.