"Ca nişte proşti!" Andrei Raţiu, reacţie dură după ce Rayo a fost umilită pe teren propriu în La Liga - Antena Sport

Andrei Raţiu nu s-a ferit de cuvinte şi a avut o reacţie dură, după ce Rayo Vallecano a fost umilită pe teren propriu, în etapa a 30-a din La Liga. Espanyol a învins-o cu 4-0 pe echipa fundaşului român.

La finalul partidei, Raţiu a avut un discurs ferm şi a transmis că el şi coechipierii săi arată ca „nişte proşti”, după ce au încasat patru goluri pe propriul teren.

Andrei Raţiu, reacţie dură după ce Rayo a fost umilită pe teren propriu în La Liga

Andrei Raţiu a fost integralist la Rayo, care e pe 8 în clasament, cu 40 de puncte. Espanyol se află pe 15, cu 32 de puncte.

„E păcat că n-am avut energie în primele 20 de minute. Iar după 0-2 n-am mai putut face aproape nimic. N-am știut cum să gestionăm deficitul. În repriza a doua am jucat cu trei fundași și am făcut-o bine până la penalty-ul de 0-3. Apoi, am atacat și mai mult și ne-au prins pe contraatac.

N-am început deloc bine și am luat rapid două goluri. N-am știut cum să gestionăm meciul, iar acum, la final, arătăm ca niște proști. Le mulțumim fanilor pentru ce sunt. Eram conduși cu 0-4 și ei tot cântau.