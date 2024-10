Cât a ajuns să coste un bilet la Real Madrid - Barcelona 0-4: "Eu am avut bilet normal, de 395 de euro" - Antena Sport

Ioan Andone a dezvăluit cât a ajuns să coste un bilet la Real Madrid – Barcelona 0-4. Dacă „Fălcosul” a plătit 395 de euro, alţi împătimiţi ai El Clasico au ajuns să scoată din buzunare până la 4.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Au fost mulți români pe Bernabeu. Cel puțin 30-40 am văzut eu. Am auzit că pe piața neagră se vindea un bilet și cu 3-4 mii de euro. Eu am avut bilet normal de 395 de euro.

Cât a ajuns să coste un bilet la Real Madrid – Barcelona 0-4

Mă așteptam ca scorul să fie mai mic, indiferent care echipă ar fi câștigat. Prima repriză a fost foarte echilibrată. Cât a avut putere fizică, cât a putut să recupereze, Realul a fost periculoasă. A avut doua ocazii importante, n-a înscris.

Barcelona a făcut două mutări inspirate care au transformat jocul. Se vedea că erau mult mai proaspeți, au profitat de nesincronizările din zona cuplului de fundași centrali.

Am auzit declarațiile lui Ancelotti, că după o înfrângere cu 0-4 împotriva Barcelonei a luat La Liga și Liga Campionilor. Scorul putea sa fie 6-0, 7-0 pentru Barcelona”, a spus Andone, citat de digisport.ro.