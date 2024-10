Real Madrid - Barcelona 0-4! "Galacticii", umiliți de catalani! Lewandowski a făcut spectacol! Au marcat și Yamal și Raphinha - Antena Sport

Real Madrid - Barcelona 0-4 Robert Lewandowski/ Profimedia Derby-ul Real Madrid – Barcelona s-a încheiat cu scorul de 0-4. A fost primul El Clasico al actualului sezon competițional. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După o primă repriză fără goluri marcate, Robert Lewandowski a făcut spectacol și a reușit „dubla” în minutele 54 și 56. Mai apoi, Yamal a majorat diferența oaspeților, în minutul 78, iar Raphinha a stabilit scorul final, în minutul 85. După acest rezultat, Barcelona s-a distanțat la 6 puncte față de Real Madrid și are 30 de puncte. Gruparea „Blanco” se află pe locul 2 în La Liga, cu 24 de puncte. LIVE TEXT | Real Madrid – Barcelona 0-4 Min. 85: Real Madrid – Barcelona 0-4! Raphinha a primit o minge lungă excelentă și l-a învins pe Lunin cu o „scăriță” de senzație! Vazquez nu a reușit să respingă balonul, de pe lina porții. Min. 78: Real Madrid – Barcelona 0-3! Lamine Yamal a reuşit să marcheze! Starul catalanilor a şutat perfect din interiorul careului, din pasa lui Raphinha. Reclamă

Min. 70: Ocazie Real Madrid! Jude Bellingham a ratat preluarea în faţa porţii, iar balonul s-a scurs în afara terenului. Starul englez a fost aproape să reducă din diferenţă.

Min. 69: O nouă ocazie uriaşă ratată de Robert Lewandowski! Atacantul polonez a preluat în faţa porţii, însă a reluat peste!

Min. 67: Ocazie uriaşă pentru Barcelona! Robert Lewandowski a lovit bara, dintr-o poziţie ideală, cu poarta goală! A fost aproape de a completa hat-trick-ul!

Min. 66: Gol anulat pentru Real Madrid! Kylian Mbappe a trimis a doua oară în poarta catalanilor, în acest meci, însă a fost surprins din nou în poziţie de offsaid. Min. 64: Ocazie Real Madrid! Kylian Mbappe a şutat în Inaki Pena, dintr-o poziţie ideală! Luka Modric a şutat ulterior spre poartă, însă balonul s-a scurs în afara terenului. Min. 56: Real Madrid – Barcelona 0-2! Robert Lewandowski a reuşit „dubla”! Atacantul polonez a punctat cu o lovitură de cap de senzaţie, din centrarea lui Balde. Min. 54: Real Madrid – Barcelona 0-1! Robert Lewandowski a deschis scorul pentru catalani, cu un şut de la marginea careului, din pasa perfectă primită de la Casado. Min. 46: A început repriza a doua! UPDATE: Finalul primei reprize! 0-0 pe „Santiago Bernabeu”. Min. 30: Gol anulat pentru Real Madrid! Kylian Mbappe a dat lovitura, însă aceasta a fost anulată pe motiv de offside! A săltat mingea peste Pena, dintr-o poziție ideală, dar tabela a rămas neschimbată.

Min. 29: Ocazie pentru Barcelona! Raphinha a trimis o centrare bună în careu, iar Martinez a reluat mingea cu capul. Balonul a trecut peste poarta lui Lunin,

Min. 22: A venit și replica lui Real Madrid! Vinicius a ajuns în careu după o cursă fabuloasă, însă șutul său a trecut pe lângă poarta apărată de Pena.

Min. 21: Ocazie pentru Barcelona! Raphinha a primit mingea într-o poziție dificilă și a trimis un șut, din afara careului, peste poarta lui Lunin! Brazilianul a avut ocazia de a-i pasa lui Balde, aflat într-o poziție bună, însă a ales șutul.

Min. 15: Ocazie uluitoare pentru Real Madrid! Mbappe a primit o pasă în lateralul careului de la Camavinga și a trimis mingea pe jos, în fața porții, la Bellingham. Englezul a trimis mingea spre poartă, însă Pena a avut o intervenție spectaculoasă și a respins balonul. Arbitrul de tușă a ridicat fanionul la această fază, însă ratarea rămâne una incredibilă.

Min. 13: Ocazie mare pentru Barcelona! Robert Lewandowski l-a lansat excelent pe Lamine Yamal, însă puștiul-minune de la echipa lui Hansi Flick nu a reușit să îl învingă pe Lunin. Portarul ucrainean a reținut fără mari probleme balonul.

Min. 10: Robert Lewandowski a primit mingea într-o poziție excelentă în careu, însă nu a reușit să o lovească. Balonul a venit pe sus, iar polonezul a încercat să lovească din prima.

Min. 1: A început meciul!

UPDATE: Echipele de start

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin – Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy – Valverde, Tchouameni, Camavinga – Bellingham – Vinicius, Mbappe

Barcelona (4-3-3): Pena – Kounde, Cubarsi, Inigo – Balde – Casado, Pedri, Fermin Lopez – Yamal, Lewandowski, Raphinha

Barcelona, lider în La Liga înainte de El Clasico

Barcelona este lider în La Liga după 10 etape, cu 27 de puncte, în timp ce rivala Real Madrid este pe locul al doilea, cu 24 de puncte.

La mijlocul săptămânii, Real Madrid a reuşit o nouă remontada în UEFA Champions League. Conduşi cu 2-0 la pauză de Borussia Dortmund, chiar pe Santiago Bernabeu, jucătorii lui Carlo Ancelotti s-au impus cu 5-2. Cu toate acestea, portarul Thibaut Courtois s-a accidentat şi va lipsi în El Clasico. De asemenea, antrenorul italian nu se va putea baza nici pe Rodrygo. Acesta va fi primul El Clasico pentru Kylian Mbappe.

De partea cealaltă, Barcelona a replicat printr-o victorie entuziasmantă în faţa celor de la Bayern Munchen, pe care i-au învins cu 4-1.

În luna august, cele două echipe s-au întâlnit într-un meci amical, disputat în Statele Unite, câştigat de Barcelona cu 2-1. Cu toate acestea, în cele trei meciuri oficiale disputate sezonul trecut, în La Liga şi Supercupa Spaniei, Real Madrid s-a impus de fiecare dată. Ultima oară, în luna aprilie, pe Santiago Bernabeu, cu 3-2.

Hansi Flick a criticat-o pe Real Madrid înainte de El Clasico: „Nu e normal să facă asta”

Antrenorul german a susţinut vineri conferinţa de presă dinaintea marelui meci şi a fost surprins atunci când a fost întrebat despre videourile pe care le-au făcut cei de la Real Madrid TV.

Sanchez Martinez va conduce meciul de pe Santiago Bernabeu, iar arbitrul spaniol a fost criticat de madrileni, care au difuzat, prin intermediul Real Madrid TV, un videoclip prin care acesta a fost prezentat ca un adevărat inamic al jucătorilor campioanei Europei.

Real Madrid TV a subliniat că Barcelona are un procentaj mai bun decât echipa lui Carlo Ancelotti în meciurile cu Sanchez Martinez la centru. Mai mult, acesta a fost pus la zid pentru faptul că nu a acordat trei lovituri de pedeapsă pentru madrileni, în derby-ul cu Atletico Madrid, din sezonul trecut.

„Nu ştiam despre acele videoclipuri de pe Reak Madrid TV. Nu este normal să se facă acest lucru. Arbitrii au o treabă foarte grea, iar treaba mea este să pregătesc jucătorii. Eu am multă experienţă şi nu am avut probleme cu arbitrii. Am vorbit cu jucătorii şi le-am spus de la începutul sezonului că trebuie să se concentreze pe performanţăm, nu pe arbitri. Nu putem să ne batem capul cu astfel de lucruri, trebuie să avem energie şi să ne concentrăm asupra performanţei”, a declarat Hansi Flick, citat de mundodeportivo.com.

