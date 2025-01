Endrick, bornă impresionantă la Real Madrid, după "dubla" cu Celta Vigo! Cui a dedicat cele două goluri: "Mă ajută zilnic!" - Antena Sport

Endrick, bucurie după un gol marcat la Real Madrid/ Profimedia Endrick a stabilit o bornă impresionantă la Real Madrid, după ce a marcat o „dublă” în meciul din Cupa Spaniei, cu Celta Vigo. Brazilianul a oferit declaraţii la finalul duelului câştigat de „galactici”, cu 5-2, după prelungiri, mărturisind că îi dedică cele două goluri marcate unui coechipier care îl ajută zilnic. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Real Madrid a condus-o pe Celta Vigo cu 2-0, însă s-a văzut egalată, iar meciul a mers în prelungiri. „Galacticii” s-a descătuşat însă, şi au marcat de trei ori până în minutul 120, scorul final fiind astfel de 5-2. Endrick, bornă impresionantă la Real Madrid, după „dubla” cu Celta Vigo Endrick a fost trimis în teren în minutul 79, atunci când i-a luat locul lui Kylian Mbappe. Brazilianul ajuns în vară la Real Madrid a reuşit să marcheze în minutele 108, respectiv 119, ambele goluri fiind marcate după pasele primite de la Arda Guler. Graţie „dublei” reuşite în meciul din Cupa Spaniei, Endrick a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri marcate, ţinând cont de minutele bifate pe teren la Real Madrid. Concret, brazilianul a marcat un gol la fiecare 73 de minute jucate la formaţia madrileană. Doar Patrik Schick şi Keke Topp au o medie mai bună, în primele ligi ale Europei, conform specialiştilor de la Opta. La finalul meciului cu Celta Vigo, Endrick i-a dedicat golurile lui Antonio Rudiger, mărturisind că fundaşul german îl ajută în fiecare zi la Real Madrid. Brazilianul a mai transmis că se aştepta să nu prindă atât de multe minute pe teren, ţinând cont de faptul că titulari indiscutabili sunt Kylian Mbappe şi Vinicius. Reclamă

„Iubesc totul la Real Madrid, clubul, fanii…golurile i le dedic lui Rudiger, mă ajută în fiecare zi. Ştiam că trebuie să muncesc mai mult aici şi trebuie să dau totul pentru Real Madrid.

Nu mă aşteptam să joc mai mult, Ancelotti ştie de face. Nu face ceea ce am eu nevoie, ci ce are nevoie echipa. Dacă echipa are nevoie de Kylian, Vinicius sau Rodrygo, ei vor juca. Dacă va fi nevoie de Arda Guler, va juca el. Dacă va fi nevoie de mine, voi juca”, a declarat Endrick, citat de Fabrizio Romano.

Endrick, în vârstă de 18 ani, a bifat în total 17 meciuri la Real Madrid, în acest sezon, fiind trimis pe final pe teren, în majoritatea partidelor. Acesta a reuşit să marcheze patru goluri şi să ofere şi o pasă decisivă.

