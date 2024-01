Horațiu Moldovan, numărul 1 de la Atletico Madrid! Mesajul transmis la prezentarea oficială: „Am venit pentru a câștiga trofee” - Antena Sport

Reclamă

În cadrul acestui eveniment, Horațiu Moldovan a vorbit despre experiența pe care o va avea la Atletico Madrid. Totodată, portarul echipei naționale a dezvăluit faptul că a purtat discuții cu Jan Oblak, titularul din poarta formației, dar și cu antrenorul Diego Simeone.

„Este o mândrie să ajung la un club așa mare ca Atletico. Sunt aici să muncesc din greu, îmi aștept rândul să debutez în aceste culori.

Nu cred că mă mai întâlneam cu această unică, să reprezint la Atletico. În legătură cu Jan Oblak, am un mare respect pentru dânsul, am avut ocazia să mă întâlnesc cu el. Voi aștepta până când îmi va veni șansa să joc.

Voi fi un jucător foarte determinat, mă gândesc foarte mult doar la obiectivele pe care le am în legătură cu clubul, cu echipa. Cred că am calități bune, pentru asta am ajuns la Atletico. Când îmi va veni rândul sper să nu dezamăgesc pe nimeni.

Am reușit să vorbesc cu Diego Simeone, am schimbat câteva vorbe, am rămas impresionat de dânsul, este o persoană incredibilă. Mi-a spus că se bucură că am ajuns aici”, a spus Horațiu Moldovan, în timpul prezentării.

La prezentarea lui Horațiu Moldovan a participat și Miguel Angel Ruiz, o legendă a formației din capitala Spaniei. Acesta l-a lăudat pe portar și a vorbit despre talentul acestuia: „Ai demonstrat că ai talent, pentru asta ești aici. Acum, trebuie să își pui talentul la dispoziția acestei echipe”, a spus Miguel Angel Ruiz. De asemenea, Horațiu Moldovan a ținut să îi mulțumească legendei și a menționat faptul că „știe la ce club a ajuns”. „Este o onoare pentru mine să îl am pe dânsul alături (n.r. Miguel Angel Ruiz). Mulțumesc frumos pentru aceste cuvinte. Știu foarte bine unde am venit, este un club imens, este un club cunoscut în lume. De abia aștept să văd fanii în tribune. Am venit aici pentru a câștiga trofee și sper să nu vă dezamăgesc”, a mai spus portarul echipei naționale. 📡🎥 ¡Sigue, en directo, la presentación de Horațiu Moldovan como nuevo jugador atlético en el auditorio del Cívitas @Metropolitano! 🔴⚪ https://t.co/pAVrd81vcF

De asemenea, după prezentarea oficială, Horațiu Moldovan a participat și la primul antrenament alături de colegii săi. La această sesiune de pregătire au fost prezenți și un grup de fani ai celor de la Atletico, care au afișat un mesaj de susținere pentru jucători: „De azi înainte vom fi campioni!”.

