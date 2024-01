Horaţiu Moldovan, şansă uriaşă la Atletico Madrid! Jan Oblak este dorit de un "gigant" din Premier League - Antena Sport

„Atmosfera de pe Metropolitano îl va face să-și aducă aminte de Giulești, dar e la o scară mult mai mare. Cred că acea clauză a contat, a influențat tot, a contat și că a jucat toate meciurile de calificare la EURO, ca e un portar care are experiența necesară să apere la Atletico dacă e nevoie de el.

Acum o săptămână am primit un mesaj de la Cholo întrebându-mă de el. E clar că și-a luat toate informațiile necesare ca Horațiu să ajungă acolo. Am vorbit și cu Nicușor [Stanciu], i-am făcut un profil de jucător. Am vorbit bine de el.

Îmi doresc să ajungă mai mulți români la Atletico. Când ajung la Madrid o să vorbesc cu Horațiu, să-l ajut să se adapteze cât mai repede, să dea un randament cât mai bun.

Și la Rapid a avut presiunea publicului, a clubului, a istoriei, asta îl face capabil să suporte presiunea unui club ca Atletico. În ultimii ani se bate de la egal la egal cu Madrid și Barcelona, fără să aibă același buget. Sunt acolo, tot timpul, și își doresc să revină într-o finală de Liga Campionilor, să câștige trofeul. Cholo își dorește asta foarte mult, din câte am vorbit, nu va pleca până nu își va realiza acest vis”, a declarat Cosmin Contra.