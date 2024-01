Diego Simeone l-a sunat pe Cosmin Contra, înainte să-l transfere pe Horaţiu Moldovan la Atletico Madrid! Ce sfat a primit - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Contra a dezvăluit şi ce i-a spus lui Diego Simeone despre Horaţiu Moldovan. Acesta a mărturisit că i-a spus doar lucruri bune antrenorului de pe Wanda Metropolitano, primind informaţii despre portar şi de la Nicuşor Stanciu, jucătorul său de la Damac.

„Atmosfera de pe Metropolitano îl va face să-și aducă aminte de Giulești, dar e la o scară mult mai mare. Cred că acea clauză a contat, a influențat tot, a contat și că a jucat toate meciurile de calificare la EURO, ca e un portar care are experiența necesară să apere la Atletico dacă e nevoie de el.

Acum o săptămână am primit un mesaj de la Cholo întrebându-mă de el. E clar că și-a luat toate informațiile necesare ca Horațiu să ajungă acolo. Am vorbit și cu Nicușor [Stanciu], i-am făcut un profil de jucător. Am vorbit bine de el.

Îmi doresc să ajungă mai mulți români la Atletico. Când ajung la Madrid o să vorbesc cu Horațiu, să-l ajut să se adapteze cât mai repede, să dea un randament cât mai bun.

Și la Rapid a avut presiunea publicului, a clubului, a istoriei, asta îl face capabil să suporte presiunea unui club ca Atletico. În ultimii ani se bate de la egal la egal cu Madrid și Barcelona, fără să aibă același buget. Sunt acolo, tot timpul, și își doresc să revină într-o finală de Liga Campionilor, să câștige trofeul. Cholo își dorește asta foarte mult, din câte am vorbit, nu va pleca până nu își va realiza acest vis”, a declarat Cosmin Contra, conform digisport.ro.

Florin Manea, sfat pentru Horaţiu Moldovan la Atletico Madrid Florin Manea a avut un sfat pentru Horaţiu Moldovan la Atletico Madrid! Impresarul lui Radu Drăguşin este de părere că transferul portarului de 25 de ani la echipa din capitala Spaniei reprezintă o altă mutare importantă pentru fotbalul românesc. Radu Drăguşin a semnat cu Tottenham în această iarnă, după ce a fost transferat de la Genoa, în timp ce Horaţiu Moldovan a semnat cu Atletico Madrid, echipa care i-a plătit clauza de reziliere la Rapid. „Două transferuri importante pentru România, Drăguşin şi Moldovan. Sunt importante ambele. Sunt două echipe mari. Sunt un pic diferite transferurile. Suma de transfer le face să difere foarte mult. Horaţiu o să aibă o concurenţă monstruoasă acolo. Trebuie să fie pregătit, să aibă răbdare, să aibă şi un pic de şansă ca să poate să joace. Sunt benefice pentru fotbalul românesc pentru că vorbim de două nume mari în fotbalul mondial”, a declarat Florin Manea, pentru Antena Sport.

