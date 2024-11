Luka Doncic i-a luat apărarea lui Kylian Mbappe! Starul din NBA nu şi-a pierdut încrederea în starul lui Real Madrid: "Aşa e când aduci un jucător ca el" - Antena Sport

Luka Doncic, starul celor de la Dallas Mavericks, a evoluat la Real Madrid înainte de a face pasul către NBA. Slovenul a rămas ataşat de formaţia din capitala Spaniei şi a declarat că o urmăreşte pe Real Madrid de fiecare dată când are ocazia.

Doncic este extrem de recunoscător clubului Real Madrid pentru cum l-a ajutat să evolueze în cariera sa.

Luka Doncic, despre Kylian Mbappe la Real Madrid: „Dureată ceva să se obişnuiască”

Starul celor de la Dallas Mavericks a vorbit şi despre transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid. Starul francez s-a despărţit la finalul sezonului trecut de PSG şi a semnat cu madrilenii din postura de jucător liber de contract.

Cu toate acestea, prestaţiile lui Kylian Mbappe sunt mult sub aşteptări în acest moment în tricoul lui Real Madrid. Doncic nu are însă emoţii în privinţa francezului şi consideră că este normal ca acesta să aibă nevoie de o perioadă de acomodare la noua sa echipă:

„Mă uit la Real Madrid mereu. Am crescut acolo. Ei m-au învăţat totul, este parte din viaţa mea. Puteţi să o numiţi a doua mea casă. Am învăţat o mulţime de lucruri acolo şi, mai ales, mi-au oferit posibilitatea să fiu aici (n.r. în Dallas). Mereu am apreciat asta.